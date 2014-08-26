الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين بفعل صعود الدولار

نزل سعر الذهب يوم أمس الاثنين مقتربا من أقل مستوى له في شهرين بفعل قوة الدولار وصعود أسواق المال العالمية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1277.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1752 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس سجل الأسبوع الماضي هبوطا أسبوعيا بلغ 1.8 بالمئة متكبدا أكبر خسارة من نوعها في شهر.

وكان المعدن الأصفر بلغ أقل مستوى له في شهرين 1273.06 دولار يوم الخميس متأثرا ببيانات اقتصادية أميركية قوية وتكهنات بزيادة أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وانخفض سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1.30 دولار ليغلق عند 1278.90 دولار للأوقية. وتوقفت التعاملات الإلكترونية أربع ساعات يوم الاثنين بسبب عطل فني.

وصعد الدولار ليضغط على السلع المقومة بالعملة الأميركية نظرا لأن ارتفاعه يجعلها أغلى ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي الأميركي مستوى 2000 نقطة للمرة الأولى في ظل توقعات بتحرك البنك المركزي الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي دفعت أسواق المال العالمية إلى الصعود.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى اقتفت الفضة أثر الذهب لتنخفض 0.3 بالمئة إلى 19.35 دولار للأوقية.

وخسر البلاتين 0.2 بالمئة ليصل إلى 1413.50 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 886 دولارا للأوقية.