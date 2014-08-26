وزير إيراني: أسعار النفط ملائمة والانخفاض مؤقت

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط الحالية ملائمة وإن الانخفاض الأخير في الأسعار سيكون قصيراً.

ونقلت الخدمة الإخبارية لوزارة النفط الإيرانية (شانا) بموقعها باللغة الإنجليزية عن زنغنه قوله على هامش منتدى دولي عن الطاقة في طهران "انخفاض سعر النفط الخام لن يستمر طويلا نظرا للتقلبات الموسمية".

وارتفع خام برنت صوب 103 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء‭ ‬لكن استمرار وفرة المعروض والبيانات الاقتصادية الضعيفة في بلدان مستهلكة رئيسية كبحا المكاسب.

كان برنت سجل أقل سعر في 14 شهرا عندما بلغ 101.07 دولار للبرميل في 19 أغسطس مع انحسار بواعث القلق بشأن الصراع في أوكرانيا والعراق وارتفاع الإنتاج الليبي. ونزلت الأسعار بذلك عن المستوى الذي تحتاجه بعض دول أوبك لضبط ميزانياتها.

وقال زنغنه "الأسعار الحالية في الأسواق العالمية ملائمة" مضيفا أن الأحداث في العراق لن تؤثر "بدرجة كبيرة" على سوق النفط. ويخوض العراق حربا ضد داعش.

