السعودية: استحداث 600 وظيفة لمراقبة الأسواق والشركات

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على استحداث 600 وظيفة جديدة لدعم جهود وزارة التجارة والصناعة في مجال مراقبة الأسواق، والحد من التلاعب، والممارسات الضارة، وغير المشروعة.

وصرح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الأمر السامي قضى باستحداث 500 وظيفة للرقابة على الأسواق، و100 وظيفة أخرى للرقابة على الشركات.

وأكد الربيعة أن هذه الوظائف سوف تدعم جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية على الأسواق والشركات، وستساعد في الحد من أي تلاعب أو ممارسات ضارة بالمستهلكين، وخلق بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.

وقال أنه سبق وأن وجه خادم الحرمين الشريفين باستحداث 500 وظيفة في عام 1432 هـ والتي كان لها أكبر الأثر في تحسن ورفع رضا المستهلكين في المملكة عن أداء الوزارة من 25% إلى 89% وذلك في عملية قياس لرضا المستهلكين عن تعامل المراقبين مع بلاغاتهم ومدى رضا المواطن عن إجراءات الوزارة، وكذلك ارتفاع تفاعل المواطنين مع الجهود الرقابية، وانعكس ذلك أيضا على عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة والتي تضاعفت هذا العام إلى 33 ضعف عن السنوات التي سبقت الأمر السامي، حيث أن عدد البلاغات التي تصل للوزارة الان في اليوم الواحد أكثر مما كان يصل في شهر قبل ثلاثة سنوات.

