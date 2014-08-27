الموافقة على بيع 51% من أسهم "أوراسكوم الجزائر"

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة "جلوبال تليكوم" القابضة بيع الشركة لــ 51% من أسهم أوراسكوم تليكوم الجزائر إلى صندوق الاستثمار الأهلي الجزائري بالإضافة إلى الصفقات المرتبطة بها.

وقامت الشركة والصندوق وفيمبلكوم ليمتد بإبرام عقد بيع أسهم بتاريخ 18 أبريل 2014 بموجبه تم بيع 51% من أسهم أوراسكوم تليكوم الجزائر إلى الصندوق.

وسوف تقوم أوراسكوم تليكوم الجزائر أيضا قبل إتمام تنفيذ عملية البيع بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1.862 مليار دولار إلى الشركة والشركات التابعة: موجه هولدينج ليمتد وأوراتيل انترناشونال انك.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح وحصيلة البيع المستحقة إلى الشركة والشركات التابعة عند التنفيذ إلى 4 مليارات دولار صافي من كافة الضرائب، وبعد تسوية كافة النزاعات القائمة بين الأطراف وسداد المبالغ الخاصة بذلك وسوف تستعمل حصيلة البيع وتوزيعات الأرباح في سداد كافة مستحقات القروض الممنوحة من شركات فيمبلكوم الى الشركة.

وقبل التنفيذ وللتسهيل سوف تقوم أوراسكوم تليكوم الجزائر بالمساهمة بنشاطها باستثناء بعض الممتلكات والالتزامات إلى شركة أوبتيموم تليكوم الجزائر اس. بي.ايه، وهي شركة تابعه لاوراسكوم تليكوم الجزائر بالإضافة الى ذلك تعتزم اوبتيموم الحصول على تسهيل ائتماني من مجموعة بنوك بمبلغ 82 مليار دينار، ما يعادل 1 مليار دولار تقريبا عند التنفيذ أو قبله.

وقامت اتش سي للأوراق المالية والاستثمار وهي مستشار مالي بإعداد تقرير المستشار المالي المستقل للشركة بتاريخ أغسطس 2014 بالقيمة العادلة لأوراسكوم تليكوم الجزائر وقد قام مراقب حسابات الشركة وهو منصور وشركاه بإعداد تقرير للشركة عن تقرير المستشار المالي المستقل، وسوف تتم إتاحة ملخص لتقرير المستشار المالي المستقل لاطلاع المساهمين بمقر الشركة وعلى موقع الشركة قبل انعقاد الجمعية بعدة أيام.

