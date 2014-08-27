بخيت لـ"العربية": قفزة السيولة بسوق السعودية مطمئنة

اعتبر بشر بخيت رئيس مجلس إدارة مجموعة بخيت الاستثمارية، في مقابلة مع "العربية.نت" أن الارتفاع الكبير في القيمة اليومية للتداول في سوق الأسهم السعودية "مطمئنة ولا تشكل قلقاً مما قد يسمى فقاعة".

وكانت القيمة اليومية للتداول قفزت أول من أمس، من معدل 9.5 مليار ريال إلى 16.2 مليار ريال يومياً بمجرد تحرك هيئة السوق المالية السعودية بشكل جاد لإفساح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية الكبرى لدخول السوق.

وبقي مستوى السيولة خلال جلسة الأمس فوق مستوى 11 مليار ريال، في مؤشر على استمرار عوامل الدعم المعززة للثقة.

وحذر بخيت خلال حديثه لـ"العربية.نت" من أن قراءة السوق لا تأتي بالاعتماد على مؤشر مهم، دون مؤشرات أخرى أكثر أهمية، معتبراً أن قيمة التداول رغم أهميتها إلا أنها لا تشكل بمفردها عامل حاسم.

ودعا للاعتماد على التحليلات الأعمق التي تستند إلى قياس مكرر ربحية أسهم الشركات.

مكرر الربحية

وذكر أن مستوى مكرر الربحية بوجه عام في السوق السعودية، يعكس إلى حد كبير القيمة العادلة لتلك الأسهم "إن لم يكن أعلى قليلاً من العادل".

وأرجع سبب الارتفاعات الأخيرة في سوق الأسهم السعودية، إلى نتائج الربع الثاني التي شكلت مفاجأة للمحللين، وجاءت بزيادة تقارب نسبتها ما كان يتوقعه المحللون لكامل العام.

وأضاف بقوله: "سجلت عدد من الشركات نمواً في أرباحها تراوحت نسبته بين 7% و8% خلال الربع الثاني وهذه النسبة كانت أكبر من توقعات المحللين بكثير".

وكشف عن توقعاته بأن تسجل سوق السعودية "نمواً تصل نسبته إلى 10%" معتبراً مثل هذه النسبة "لا تشكل خوفاً من تراجع قوي في المستقبل".

واستبعد بخيت أن تكون ردة فعل المستثمر الأجنبي، تجاه فتح سوق السعودية، متسرعة مؤكداً أن المؤسسات الكبرى المستهدف جذبها إلى السوق بموجب القواعد التي أعلنت مؤخرا، تعتمد على خطط مدروسة ولن تمنعها من استباق موعد السماح بدخول الأجانب في شراء أسهم منتقاة تكون خضعت للتقييم والتحليل لقيمتها.

المستثمر الذكي

ووصف بخيت المستثمر الأجنبي، بأنه "ذكي" ولن يترك الفرصة للمضاربين بأن يبيعوا عليه أسهما تضخمت قيمها، مشيراً إلى إمكانية شراء الأسهم في الوقت الحاضر للأجانب عن طريق عمليات المبادلة، وقبل صدور قرار السماح لهم المتوقع أن يكون في منتصف العام المقبل.

وأفاد أن مؤسسات الاستثمار المالي الأجنبية، ستقوم بإعادة توزيع حصصها من الاستثمار الخارجي، تبعاً للأهمية النسبية التي يتمتع بها سوق السعودية المالي، أساساً مؤكداً بقوله : "كلمة السر ستكون حجم القيمة السوقية للأسهم السعودية" وهي عنصر المنافسة القوي الذي سيجذب مؤسسات الاستثمار من العالم.

وقال إن قواعد الاستثمار الأجنبي، ستساهم بالقضاء على ظواهر المضاربة، التي تقلل جودة الأسواق المالية وكفاءتها، موضحا أن النظرة الخارجية الإيجابية لأسواق الخليج ككتلة واحدة سوف تعزز من تدفق الاستثمار إلى المملكة وغيرها من بورصات الخليج.

وأضاف أن عدم ترابط حركة الأسواق الخليجية، سيكون أيضاً عامل جذب لتنويع الاستثمارات الأجنبية فيها، مشيراً إلى الارتفاعات التي شهدتها سوق دبي العام الماضي في حين كانت سوق السعودية تتراجع.