برنت ينتعش من أدنى مستوياته ويتجه نحو 103 دولارات

ارتفع خام برنت مقترباً من 103 دولارات للبرميل اليوم الأربعاء لينتعش من أدنى مستوياته في 14 شهرا الذي بلغه الأسبوع الماضي لكن الإمدادات العالمية الوفيرة حدت من مكاسبه.

ويقول محللون ومتعاملون إن أسعار خامات القياس على جانبي حوض الأطلسي بلغت على الأرجح أدنى مستوياتها بعد أن فقدت أكثر من عشرة دولارات منذ منتصف يونيو.

ومع ذلك مازال برنت وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما نحو ثاني هبوط شهري على خلفية من انخفاض واردات الخام الأميركية وتباطؤ

الطلب في الصين وأوروبا.

وبحلول الساعة 0541 بتوقيت غرينتش بلغ سعر برنت في عقود أكتوبر 102.74 دولار للبرميل بارتفاع 24 سنتا. وصعد الخام الأمريكي خمسة سنتات إلى 93.91 دولار للبرميل بعد أن زاد 51 سنتا عند التسوية أمس الثلاثاء بفضل بيانات قوية عن طلبيات السلع المعمرة وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.

وحافظ العراق وليبيا عضوا أوبك على مستويات الإنتاج رغم الاضطرابات السياسية والأمنية في البلدين ولم يؤثر احتدام العنف في شمال العراق على استمرار تدفق صادرات النفط من الجنوب بمستويات شبه قياسية.

وفي حين صعدت الولايات المتحدة تحركاتها ضد داعش يستبعد المستثمرون احتمال تعثر إمدادات النفط من المنطقة.

ويترقب المستثمرون بيانات المخزونات النفطية الأسبوعية التي تعلنها الحكومة الأميركية في وقت لاحق اليوم لتأكيد انخفاض مخزونات

النفط.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام انخفضت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 لأغسطس لتصل إلى 361.5 مليون برميل متمشية مع توقعات المحللين.



