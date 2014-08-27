خبير: أسهم محددة رفعت جاذبية بورصة دبي

اعتبر رئيس قسم الأبحاث المالية في شركة الرمز كابيتال، طلال طوقان، أن الشراء الانتقائي الذي يسيطر على حركة المستثمرين من الشركات والأفراد دفع بزيادة الثقة في سوق دبي المالي للمرحلة الحالية.

ونصح بأن يكون النهج الاستثماري حالياً بالاعتماد على "أسهم منتقاة" يحددها المستثمر طويل الأجل وفقاً لتحليلاته وخططه.

وذكر طوقان في مقابلة مع قناة "العربية" أن كل مؤشرات الاقتصاد بالإمارات تشير إلى نظرة إيجابية تعزز من جاذبية الأسهم كبديل أقوى للاستثمار.

وأفاد أن من أبرز المؤشرات ارتفاع القاعدة الائتمانية (منح القروض) وارتفاع المنافسة بين البنوك، في مقابل انخفاض تكلفة التمويل بموجب أسعار الفائدة التي لم تزل منخفضة.

ولفت إلى ان نشاط الاستثمار الأجنبي، تراجع في سوق دبي، خلال الأيام القليلة الماضية لأسباب أبرزها ما أعلنته هيئة السوق المالية في السعودية من قواعد تفتح المجال للمستثمر الأجنبي، إلى جانب الحديث عن ترقية أسواق في المنطقة مثل بورصة قطر.