لماذا نجحت اليابان وفشل العرب ؟!

لا زالت التجربة النهضوية اليابانية بعد الهزيمة المنكرة في الحرب العالمية تشكل أمراً مذهلاً ومحيراً في آن .. فالإمبراطورية التي خرجت من الحرب الكونية مهزومة ومحبطة ، استطاعت - دون مساعدات خارجية- وفي غضون سنوات قليلة أن تعود للصدارة كقوة اقتصادية وصناعية عظمى ..فكيف حدث هذا ؟! .

• يُرجع كثير من خبراء التنمية أمر هذه العودة السريعة إلى التعليم .. وهذا قد يكون صحيحاً بنسبة كبيرة ، لكنه في الواقع ليس دقيقاً .. فالتجربة اليابانية لم تبدأ بعد استسلام اليابان في 2 سبتمبر 1945 كما يعتقد الجميع ، بل بدأت قبل هذا التاريخ بأكثر من 70 عاماً ، وتحديداً عند العام 1868 م في ما سُمى بـ ( ثورة المايجي ايشين) أو الإصلاح المايجي ( نسبة للإمبراطور الذي تمت في عهده ) وهي ثورة إصلاحية هادئة ، فجرت الطاقات اليابانية الشابة في عملية أشبه ما تكون باستنبات الأحلام، أو بتحطيم زجاج مشتل وإطلاق الزهورالحالمة من عُقُلِها !

•في كتاب ( المايجي ايشن ) يعيد الكاتبان ( ميتشيو / أوروتشيا) سبب ثورة التحديث اليابانية إلى إدراك ( الإمبراطور ) أن المهندسين والأطباء والتقنيين يحتاجون إلى فترات طويلة من الزمن ليظهروا ! فالعامل الياباني البسيط مثلاً سينجب – في الغالب - عاملاً مثله إن لم يتم كسر هذه الحلقة المفرغة ، وكذلك الحال بالنسبة للمزارع والصياد !.. لذا بدأت الثورة المعقدة بخطوة غاية في البساطة ألا وهي استنبات أو استزراع الأحلام في محاضن الأجيال الجديدة .

•واللافت في ثورة الأحلام اليابانية هو زعماؤها أنفسهم ، فقد اختار الإمبراطور قرابة الخمسين مفكراَ يتمتع معظمهم بمواهب خارقة في القيادة والخطابة والتأثير لذا فقد واكب الأدب النهضة العلمية ، وحفّزها بطريقة مدهشة ، فالأعمال الأدبية كانت تمثل بنية فنية بالغة التنظيم ، وتمتاز بطاقتها الهائلة على ممارسة تأثير عاطفي كبير على مشاعر الشباب ،أيقظت قدراتهم الخلاقة وخلقت الأحلام الجميلة في نفوسهم ،وطورت الذوق العام والحس الجمالي لديهم ، وهذا ما نفتقده في عالمنا العربي الغارق في الجمود والكراهية ورفض الإبداع والأدب والفن والقراءة !.

• لقد راهن اليابانيون على أن مخاطبة الحس الجمالي والإنساني عند الأجيال الجديدة هو الكفيل بتحرير التفكير وبناء عقليات جديدة متحررة ومتسامحة ، تمتاز بنظرة إنسانية لكافة شؤون السياسة والحياة والمجتمع ، والأهم أنها قادرة على توحيد كل التيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية وصهرها في بوتقة قومية واحدة ، وهذا ما يفتقده العرب حيث تسعى النخب لإظهار وتلميع قدراتها وللتزلف والنفاق سعياً للمكاسب الشخصية الضيقة !

•لقد نجحت ( ثورة المايجي) بعد أن رمت خلفها ركام قرون من المسلّمات الخاطئة ، وصنعت جيلاً متجانساً يحمل نفس الهدف والحلم و الأفكار .. ولعل هذه هي الخلطة السحرية التي مهدت الطريق لإعادة الأمة اليابانية بعد مأساة هيروشيما ونجازاكي ، و جعلت من بلاد الشمس المشرقة نموذجاً مدهشاً فشلت معظم شعوب العالم الثالث في استنساخه .. لأنها نسيت - وأعني الأمم المُقلِدة - أن التنمية الحقيقية خليط متجانس يجب أن ينبع من صميم تجارب الشعوب ومن داخل نسيجها الاجتماعي الموحد ، لا من الخلطات والوصفات المقلدة والجاهزة .

• اليابان التي استزرعت الأحلام والآمال في (صوبات) عقول ونفوس أبنائها منذ العام 1868 م لازالت تتقدم العالم كله في نسبة العلماء والمهندسين بنسبة (60 ألفاً لكل مليون نسمة ) ، فيما نجد الدول المضطربة ( التي ينشغل سكانها في حروب إثنية و طائفية) هي الأقل نسبة في العالم من حيث عدد العلماء والمهندسين مقارنة بعدد السكان !. وهو الأمر الذي يفسر الفشل الذريع لمعظم مشاريع النهوض العربية رغم ما ينفق عليها من أموال !

•الشعوب المهزومة هي التي لا تعرف كيف تستزرع الأحلام في شبابها .. فجيل بلا أحلام ..هو جيل بلا مستقبل .



* نقلا عن صحيفة "المدينة"

http://www.al-madina.com/node/553318/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%9F.html