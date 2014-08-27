لأول مرة :"اتصال مرئي" لحل خلافات عمالية في السعودية

عقدت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في مدينة الرياض السعودية أول جلسة رسمية عبر "أجهزة التواصل الرقمي عن بُعد" لقضية عمالية جمعت بين الهيئة العُليا بالرياض والهيئة الابتدائية في عرعر.

وتأتي هذه الخطوة لأول مرة على مستوى الجهات القضائية في المملكة، تيسيراً للمتقاضين وإنهاء خلافاتهم العمالية عبر الاستفادة من الوسائل التقنية التي توفر الجهد والوقت على المتقاضين في المناطق النائية.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف أن الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية عكفت على هذا المشروع المتفرد لمدة عام كامل لإنجازه، حتى يحقق الغرض المطلوب منه، حيث تم خلال هذه المدة وضع الضوابط القانونية وإصدار الأدلة المتضمنة للإجراءات والمتطلبات لعقد مثل هذه الجلسات، وتأمين الأجهزة اللازمة لذلك.

وأكد العبداللطيف على أن هذه الجهود تهدف إلى التيسير على المتقاضين، لتجنيبهم مشاق السفر لحضور الجلسات من المناطق النائية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ينضوي تحت منظومة عدد من المشروعات الطموحة التي تعمل الوزارة على تنفيذها للمساهمة في خفض الأعباء على عملائها، وإيصال الخدمات المقدمة لهم في أماكنهم باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

وتابع قائلاً: "يجري العمل حالياً لتعميم تلك التقنية على جميع الهيئات الابتدائية وإدارات التسوية الودية في المملكة".

