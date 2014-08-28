السيولة تقتنص الأسهم السعودية والمؤشر فوق 11040 نقطة

رغم تذبذب أداء المؤشرات القطاعية فإن المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية نجح في تحقيق مكاسب نهاية تداولات اليوم معززاً مسيرته فوق مستوى 11 ألف نقطة الذي اخترقه أمس.

ولليوم الثاني على التوالي دعم قطاع البتروكيماويات مؤشر السوق بعد أن أضاف مكاسب بنسبة 0.65%، والاتصالات 0.72%، والاستثمار الصناعي 0.58%.

وحافظت السيولة بنهاية الجلسة على مستوياتها المرتفعة حيث بلغت قيمتها 10 مليار ريال، عبر تداول 328 مليون سهم.

وتراجع سهم الإنماء لليوم الثاني إلى مستوى 25.20 ريالاً، بتداولات 841 984 ريال، فيما ارتفع سهم زين السعودية إلى 11.20 ريالاً، واستحوذ على المرتبة الثانية من حيث قيمة التداولات بـ721 مليون ريال.

وأكد مدير إدارة الثروات السعودي الفرنسي كابيتال هيثم مبارك، في مقابلة مع قناة "العربية" اليوم الخميس "أن الأموال المتوقعة لدخول السوق تصل إلى 50 مليار دولار، وذلك خلال السنة الأولى من فتح السوق".

وقال "إنه من المبكر توقع حجم دخول الأجانب للسوق في ظل وجود بعض الشروط في المسودة الأولى والتي قد تخضع للتغيير". لتعزيز المزيد من الانفتاح.

وأضاف مبارك "إن مستوى ارتفاع السوق السعودي منذ بداية العام ما زالت مرتفعة بالرغم من التذبذب، حيث بلغت 22%، وقال ليس هناك مبالغات في هذا الارتفاع وهو طبيعي في ظل حركة السوق.

وشرح مبارك أن المستثمرين الأجانب على نوعين.. الأول يعمل على دراسة السوق وتحليله ومن ثم يتخذ القرار الاستراتيجي، وهم الشريحة التي تتطلع للاستثمار الطويل الأمد، وهو ما نؤكد عليه بالعمل سريعاً بانضمام السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة والتي ستعطي المزيد من الثقة للمستثمرين. في حين يتطلع الفريق الآخر إلى حركة السوق والاستفادة من فرصه الموجودة والمتجددة.