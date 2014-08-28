برنت يتجه دون 103 دولارات للبرميل وسط وفرة المعروض

انخفض سعر برنت في العقود الآجلة، يوم الخميس، ولكنه ظل في نطاق بين 102 و103 دولارات للبرميل بعد أن ألقى مزيج من وفرة المعروض وحريق مصفاة في الولايات المتحدة قد يقلص الطلب على النفط الخام بظلاله على الأسعار.

ومن المتوقع أن يتجاوز معروض النفط العالمي الطلب هذا العام، مما يؤدي إلى تراجع أسعار الخام. وأسعار عقود النفط الآجلة على جانبي الأطلسي في طريقها لتسجيل ثاني هبوط شهري.

ولم يتمكن برنت في عقود أكتوبر من اختراق نطاق 102-103 دولارات للبرميل هذا الأسبوع بعد أن نزل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته في 14 شهرا. وبحلول الساعة 0539 بتوقيت غرينتش، يوم الخميس، انخفض برنت تسعة سنتات إلى 102.63 دولار للبرميل.

وهبط الخام الأميركي الخفيف إثر أنباء عن نشوب حريق في أكبر مصفاة لشركة "بي بي" في الولايات المتحدة. وهبط سعر عقود أكتوبر 27 سنتا إلى 93.61 دولار للبرميل.

ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار عقود النفط الآجلة في الجلسة السابقة عقب بيانات محايدة عن المخزونات الأميركية، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية للتعرف إلى آفاق الطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع بلغ 2.07 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن المخزونات في كاشينج زادت 508 آلاف برميل.