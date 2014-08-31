الأوربيون يعقدون اجتماعا طارئا لتعزيز النمو

يتأهب زعماء الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع قمة طارئ بشأن تشجيع النمو والوظائف في أكتوبر/تشرين الأول بناء على اقتراح إيطاليا مما يسلط الضوء على قلقهم بشأن الانتعاش الاقتصادي الهش في الاتحاد الأوروبي.

وقال البيان الذي صدر بعد لقاء كل زعماء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين في بروكسل في ساعة متأخرة من مساء السبت "في الأسابيع الأخيرة أكدت البيانات الاقتصادية أن الانتعاش ولاسيما في منطقة اليورو ضعيف والتضخم منخفض على غير المتوقع كما أن البطالة مرتفعة على نحو غير مقبول".

وسيركز اجتماع القمة الطارئ على "التوظيف ولاسيما توظيف الشباب" والذي مازال يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا مع سعيها لإنعاش اقتصاد راكد.

وتصدرت إيطاليا الدعوات لزيادة المرونة من قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن عجز الميزانية إلى جانب دول مثل فرنسا قائلة إن التركيز المفرط على التقشف بالأسلوب الألماني عرقل انتعاش أوروبا.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي إن اجتماع القمة الطارئ لمعالجة الوضع الاقتصادي سيعقد في السابع من أكتوبر.

وسيعقد أيضا اجتماع قمة منفصل للدول الثمانية عشر الأعضاء في منطقة اليورو في الخريف.