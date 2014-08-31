إكتتاب إعمار مولز يرفع مؤشر سوق دبي 2.7% لـ5062 نقطة

حقق مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً كبيراً في نهاية تداولات اليوم وسط دعم كبير من سهم إعمار العقارية الذي حقق مكاسب بنسبة 8.78%.

وأعلنت شركة إعمار العقارية عن نيتها طرح ما لا يقل عن 15% من أسهم (إعمار مولز) للاكتتاب العام.

ودفعت هذه المكاسب مؤشر سوق دبي المالي لتحقيق مكاسب بنسبة 2.7%، إلى مستوى 5062 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.5 مليار درهم، وأحجام 431 مليون سهم.

واستحوذ سهم إعمار على قرابة 50%، من قيمة التداولات في السوق بـ718 مليون ريال.

وكانت وسائل إعلام إماراتية نقلت يوم الأربعاء عن مصادر قولها إنه من المرجح أن يبدأ اكتتاب شركة "إعمار مولز" منتصف شهر سبتمبر القادم.

وتعتزم شركة "إعمار العقارية"، طرح 25% من أسهم شركة "إعمار مولز" التابعة لها للاكتتاب العام، وادراجها في سوق دبي المالي.

وبحسب مصادر فسيكون الاكتتاب في شهر سبتمبر المقبل, على أن يكون الإدراج في سوق دبي المالي خلال شهر أكتوبر.

وفي تفاصيل الاكتتاب, ستقوم إعمار العقارية بتخصيص نسبة 30%، من أسهم (إعمار مولز) من الاكتتاب المستثمرين الأفراد، في حين ستبلغ حصة المؤسسات الاستثمارية المؤهّلة 70%.

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كما سيتم تخصيص نسبة 10%، من الأسهم المطروحة لمساهمين إعمار العقارية كما في تاريخ العاشر من سبتمبر.

وسيتم تخصيص 5%، من شريحة المؤسسات الاستثمارية لصالح جهاز الإمارات للاستثمار.

وسيعتمد تقييم السعر النهائي للسهم على عملية بناء سجل الأوامر، كما ستقوم "إعمار العقارية" بتخصيص 5.3 مليار درهم من عوائد عملية الاكتتاب, سيتم دفعها كأرباح للمساهمين.

يذكر أن إعمار مولز سجلت إيرادات متميزة بقيمة 1.250 مليار درهم (340 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2014، أي بزيادة وقدرها 13% عن إيرادات النصف الأول من العام 2013 والتي بلغت 1.106 مليار درهم (301 مليون دولار أمريكي).

ونقلت "ميد" عن محللين قولهم إن الشركة تحقق معدل عائدات قوية في عدد من أنشطتها خاصة التجزئة والضيافة ومراكز التسوق.

ويبدو أن المستثمرين الأجانب قد التقطوا قرب موعد بدء الاكتتاب، وهو ما دفعهم لزيادة حصتهم في شركة إعمار العقارية خلال جلسة أمس، حيث بلغ صافي تداولاتهم على سهم إعمار 065 .8 مليون سهم محصلة شراء، وبذلك ارتفعت حصة الأجانب من غير العرب في شركة إعمار العقارية إلى 27 27%، وتصل القيمة السوقية لصافي استثماراتهم الجديدة على السهم خلال يوم أمس إلى82 مليون درهم تقريباً.

وقال مدير إدارة الأصول في المال كابيتال إن المفاجئة فيما تم إعلانه هو تخفيض نسبة الطرح في إعمار مولز من 25%، إلى 15%، ما يدل على مرونة من هيئة الأسواق المالية والسلع مع شركة إعمار.

وبحسب قاقيش فإن المفاجئة الثانية هي تخصيص 70 من شريحة الطرح للمؤسسات و30%، للمستثمرين الأفراد لأن أسلوب بناء سجل الأوامر يناسب أكثر المؤسسات الاستثمارية.

ولفت إلى أن طرح إعمار مولز سيفتح آفاقا جديدة لهيئة الأوراق المالية السلع لتعديل النسبة المطلوبة للطرح وهي 15%، كما سمح لإعمار، وقال "في نفس الوقت ما يهمنا أن تطرح شركات ناجحة وفي قطاعات مختلفة وطرح إعمار مولز إيجابي للأسواق الإماراتية".

وأشار قاقيش إلى أن تخصيص 10%، لمساهمي شركة إعمار سيكون داعم لسعر السهم، والعائد على السهم سيكون ما بين 13 إلى 14%، وهذان العاملان سيكونا داعمان للسهم، فيما ستنعكس قيمة دبي مولز على دفاتر شركة إعمار، على أن يكون لشركة دبي مولز قوائم مالية خاصة بها.