135 مليار ريال استثمارات أرامكو السعودية محليا

كثفت شركة أرامكو السعودية خلال السنوات الأخيرة من جهودها ومساهماتها في برامج التنمية الوطنية المستدامة التي تهدف الى تطوير المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات وإشراك المواطنين والمؤسسات المحلية في تنفيذ المشاريع، وصولا الى تعزيز النهوض بالحركة الاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال بذل استثمارات كبيرة في المجمعات الصناعية المتكاملة من أجل تنويع مزيج الطاقة والمساعدة على تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وذكرت جريدة "الرياض" أن استثمارات الشركة قفزت في برامج المواطنة إلى 135 مليار ريال خلال العام الماضي 2013 تمثلت في ترسية مقاولات وتوريد مواد وخدمات على شركات محلية، وقد وظفت الشركة خبرتها وتجربتها الطويلة لضمان التزام مورديها بمعاييرها العالية في الجوانب الرئيسة مثل أخلاقيات العمل والنزاهة.

وأشار تقرير حديث صدر عن الشركة الى أن أرامكو السعودية تسعى لأن تكون أحد عوامل التمكين في المجتمع السعودي والتركيز عند تقديم هذه الخدمات بصورة رئيسة على المناطق النائية وتلك التي تحيط بعملياتها، وترى الشركة أن أفضل السبل للاستفادة من قدراتها الأساسية هو الدخول في شراكات مع جهات أخرى لتبادل المعارف وزيادة القدرات ومضاعفة الفوائد.

وتخطط الشركة خلال العام الحالي 2014 الى مضاعفة دورها القيادي في إقامة شراكات مؤثرة فيما بين القطاعات المختلفة في مختلف أنحاء المملكة، والعمل على تطوير إمكاناتها لتوفير المزيد من الفرص في أعمالها على المستويين الوطني والعالمي.