الأسهم السعودية تتجه نحو قمة 11112 نقطة

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن الأسهم السعودية ضاعفت نموها في جلسة الأمس مقارنة بالجلسة السابقة التي حققت فيها نموا طفيفا بلغ 0.1 في المئة على الرغم من تراجع السيولة.

حيث أغلقت الأسهم السعودية عند 11112 نقطة، وهو الأعلى في ستة أعوام ونصف السنة، بقيادة سهم "الراجحي" الذي حقق أعلى إغلاق في أربعة أعوام ونصف العام تقريبا، وأسهم في معظم مكاسبه القطاع. وبحسب تقرير لجريدة "الاقتصادية" أنه كان لقطاع البتروكيماويات دور مساند بعد نشاط سهم "كيان السعودية" الذي ارتفع لأعلى مستوى في عامين.

وحتى مع نشاط الأسهم القيادية، تمكن قطاع التأمين من الاستحواذ على أكثر السيولة بنسبة 20 في المئة، لينعكس ذلك على أداء أسهمها التي سيطرت على قائمة الأكثر ارتفاعا بامتياز.

وتزايد اهتمام المتعاملين في القطاع بعدما اقترب من أعلى مستوياته في ستة أعوام عند 1550 نقطة، ويتداول مؤشر القطاع عند 1521 نقطة، ويأتي ذلك الاهتمام عند مستويات المقاومة نتيجة لشهية المخاطرة لدى المتعاملين، التي أثارها انخفاض ارتفاع أسعار أسهم القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث ارتفع قطاع التأمين منذ مطلع العام 26 في المئة مقارنة بـ30 في المئة للمؤشر العام.

المؤشر العام يسعى للوصول إلى مستويات المقاومة 11500 نقطة، وتعد النقطة 11051 حاجز دعم للمؤشر.

الأداء العام للسوق

كان المؤشر العام قد افتتح التداولات عند 11042 نقطة، لم يتراجع خلال الجلسة، ليصل إلى أعلى نقطة في الجلسة عند 11114 نقطة بنسبة 0.66 في المئة، حافظ على مكاسبه حتى نهاية الجلسة ليغلق عند 11112 نقطة، رابحا 70 نقطة بنسبة 0.63 في المائة.

وتراجعت قيم التداول إلى 9.7 مليار ريال بنسبة 2 في المئة، ومعدل قيمة الصفقة الواحدة 66.6 ألف ريال. وبلغت الأسهم المتداولة 330 مليون سهم، بارتفاع 1 في المئة، ونسبة التدوير 1.74 في المئة، وتراجعت الصفقات إلى 146 ألف صفقة، بنسبة 2 في المئة.

أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات، تصدرها "التأمين" بنسبة 2.17 في المئة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 2.08 في المئة، وحل ثالثا قطاع الزراعة بنسبة 1.11 في المئة. والأكثر تداولا قطاع التأمين بنسبة 20 في المئة، بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 17 في المئة، وبقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع المصارف بنسبة 10 في المئة، وبقيمة 937 مليون ريال.

أداء الأسهم

تم تداول 162 سهما في السوق، ارتفع منها 122 سهما مقابل انخفاض 28 سهما، وأغلق 12 سهما دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة سهم "وفا للتأمين" بنسبة 10 في المئة، مغلقا عند 34.10 ريال، يليه سهم "سند" بنسبة 9.87 في المئة، مغلقا عند 12.25 ريال، وحل ثالثا سهم "أكسا-التعاونية" بنسبة 9.82 في المئة، مغلقا عند 52 ريالا.

وكان الأكثر تراجعا سهم "الخضري" بنسبة 3.13 في المئة، مغلقا عند 67.25 ريال، يليه سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 1.90 في المئة، مغلقا عند 53.25 ريال، وحل ثالثا سهم "المتقدمة" بنسبة 1.24 في المئة، مغلقا عند 54.75 ريال.

والأكثر تداولا سهم "كيان السعودية" بقيمة 897 مليون ريال، وبنسبة 9.2 في المئة من سيولة السوق، يليه سهم "دار الأركان" بقيمة