الذهب يتراجع والبلاديوم يواصل مكاسبه بعد ضعف المعروض

ارتفع سعر البلاديوم، اليوم الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي مقتربا من أعلى مستوى له في 13 عاما ونصف العام بفعل مخاوف من تضرر إمدادات روسيا، أكبر منتج للمعدن، جراء الأزمة الأوكرانية، بينما تراجع الذهب مع صعود الدولار.

وزاد سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 904.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش، ليقترب من أعلى مستوياته في 13 عاما ونصف العام 907 دولارات الذي سجله يوم الجمعة.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي تصاعد التوترات بسبب الأزمة الأوكرانية إلى توسيع العقوبات على روسيا لتشمل منتجي البلاديوم، وقد يؤثر ذلك سلبا على إمدادات المعدن الذي يستخدم في صناعة السيارات من البلد الذي ساهم بأكثر من 40 بالمئة من الإمدادات العالمية في العام الماضي.

وصعد البلاديوم نحو 27 بالمئة هذا العام، مدعوما أيضا بمبيعات السيارات القوية وإضرابات لعمال مناجم في جنوب إفريقيا، ثاني أكبر منتج للمعدن، وهو ما أدى إلى الحد من الإمدادات.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1286.80 دولار للأوقية بعد أن حقق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي. واقترب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا، وهو ما انعكس سلبا على المعدن الأصفر.

وزاد سعر الفضة 0.21 بالمئة إلى 19.47 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.04 بالمئة إلى 1418.99 دولار للأوقية.