برنت يتماسك فوق 103 دولارات بفعل بيانات صينية

استقر سعر خام برنت فوق 103 دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، بعد أن أدت بيانات جديدة تشير إلى تباطؤ نشاط المصانع في الصين إلى وقف ارتفاع شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وسجلت أسعار النفط على طرفي المحيط الأطلسي خسائر لثاني شهر على التوالي في أغسطس على الرغم من أن الأسعار زادت نحو دولار للبرميل عند نهاية الشهر.

وأظهر مسح هبوط النمو في قطاع المصانع بالصين لأدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر في أغسطس مع تراجع الطلب الخارجي والمحلي، وقد يعزز هذا المخاوف من تباطؤ الطلب على السلع بما في ذلك النفط.

وهبط سعر برنت تسليم أكتوبر سنتا إلى 102.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0416 بتوقيت جرينتش.

وهبط سعر الخام الأميركي 18 سنتا إلى 95.78 دولار للبرميل بعد ارتفاعه عند الإغلاق 1.41 دولار.