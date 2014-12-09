السعودية: تراجع الصادرات غير البترولية 13%

سجلت صادرات السعودية السلعية غير البترولية تراجعا في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 12.44% لتبلغ قيمتها الإجمالية 15917 مليون ريـال، كما تراجعت الواردات إلى 45703 مليون ريـال بانخفاض بنسبة 6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري لوكالة الأنباء السعودية أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 34.83% من إجمالي قيمة الواردات خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها تصدرت المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 5786 مليون ريـال تمثل 36.35% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 5122 مليون ريـال بنسبة 32.18%، فيما جاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة 1211 مليون ريـال بنسبة 7.61% من إجمالي قيمة الصادرات.

وكشفت المصلحة عن أن الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاءها قد جاءت في صدارة الواردات للمملكة في أكتوبر الماضي لتبلغ قيمتها الإجمالية 11060 مليون ريـال بنسبة 24.20%، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 9158 مليون ريـال بنسبة 20.04%، فيما جاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة 5813 مليون ريـال و بنسبة 12.72%.

وأوضحت أن الصين تصدرت الدول المصدر إليها والدول المستورد منها في أكتوبر الماضي، حيث احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 13.42% من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.32%، تلتها سنغافورة بنسبة 6.37%.

وفي جانب الواردات احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة 13.96%، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 13.55% ثم ألمانيا بنسبة 6.68%.

