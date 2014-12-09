النفط يواصل نزيف الخسائر وسط مخاوف وفرة المعروض

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الثلاثاء، وبلغ برنت أدنى مستوى في خمس سنوات أثناء التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء متراجعاً عن 66 دولاراً للبرميل بعد أن منيت بخسائر بلغت أكثر من 4 بالمئة في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من تزايد وفرة المعروض. بحسب "رويترز".

وهوت عقود برنت بأكثر من 40 بالمئة منذ يونيو وتسارعت وتيرة الخسائر في أواخر نوفمبر بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عدم خفض المستوى المستهدف لإنتاجها.

إلى ذلك توقع الخبير في شؤون النفط كامل الحرمي في اتصال مع "العربية نت" أن تواصل الأسعار تراجعها حتى الوصول إلى القاع، وإلى الآن لا أحد يعرف ما هو مستوى هذا القاع؟.

وقال مع انتعاش التخفيضات لآسيا فقد دخلنا في مرحلة جديدة من التنافس النفطي بين المنتجين خصوصا وأن بعض الدول قد بلغ سعر نفطها في البيع إلى ما دون 60 دولاراً، وتأجيل فترة الدفع لأكثر من 60 يوما، على بعض أنواع النفوط.

وقال الحرمي إن دول الخليج وبعد أن انتهت سنتها المالية الجديدة، فإنها لن تعاني من أزمات مالية، في الوقت الراهن، على أن ننتظر الربع الثالث من العام المقبل، لنعرف هل يمكن لدول المنطقة التعايش مع أسعار تصل الى 55 دولارا للبرميل.

وسجلت عقود برنت تسليم يناير 65.44 دولار للبرميل بانخفاض 75 سنتا أو ما يعادل 1.13 بالمئة عن الإغلاق السابق وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009. ومنيت عقود خام القياس العالمي بخسائر بلغت 2.88 دولار أو أكثر من 4 بالمئة يوم الاثنين وهي أكبر خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية هذا العام.

وتراجعت عقود الخام الأميركي الخفيف 52 سنتا أو 0.82 بالمئة الى 62.53 دولار للبرميل بعد أن هبطت لفترة وجيزة الى 62.25 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو 2009.

وأغلق الخام الأميركي يوم أمس الاثنين منخفضاً 2.79 دولار أو 4.2 بالمئة عند 63.05 دولار للبرميل

ويبدو أن التخفيضات للأسعار بادت تنتعش نحو آسيا حيث ذكرت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أمس أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف المتجه إلى آسيا والولايات المتحدة للتحميل في يناير كانون الثاني لكنه رفع السعر قليلا للخام المتجه إلى أوروبا.

وخفضت سومو السعر الرسمي لخام البصرة الخفيف المتجه إلى آسيا لتحميل يناير، إلى متوسط أسعار خامي دبي وعمان مطروحا منه أربعة دولارات للبرميل من المعادل مخصوما منه 2.50 دولار للبرميل في شحنات ديسمبر.

وخفضت سومو السعر الرسمي لخام البصرة الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة لشحنات يناير إلى مؤشر أرجوس مخصوما منه 40 سنتا للبرميل من المؤشر مطروحا منه عشرة سنتات في شحنات ديسمبر، بينما رفعت السعر قليلا للخام المتجه إلى أوروبا إلى معادل خام برنت الفوري مخصوما منه 4.35 دولار للبرميل للشحن في يناير مقارنة مع المعادل مخصوما منه 4.45 دولار لشحنات ديسمبر.