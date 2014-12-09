تراجع إيرادات ميزانية ليبيا إلى 15 مليار دولار

كشف مصرف ليبيا المركزي عن تراجع إيرادات الميزانية بنسبة 66 في المئة منذ بداية العام وحتى نوفمبر لتصل إلى 15 مليار دولار وذلك مقارنة مع مستواها قبل عام.

وأرجع المركزي الليبي هذا التراجع إلى هبوط أسعار النفط بنسبة 40 في المئة منذ يونيو بالإضافة إلى عجز الدولة عن تحصيل الرسوم الجمركية. فيما بلغت النفقات ما يعادل ثلاثين مليار دولار منذ بداية العام الحالي. كما حذر البنك من أن انخفاض الدخل يؤثر على احتياطات النقد الأجنبي التي تم استخدامها في السابق لتغطية العجز.

وتشير أحدث البيانات إلى أن الاحتياطات بلغت نحو 109 مليارات دولار في نهاية يونيو.