خسائر "حادة" لأسواق الخليج ومؤشر السعودية يهبط 1.8%

انتقلت عدوى الخسائر الحادة لأسعار النفط إلى كافة أسواق الأسهم الخليجية مع استمرار تراجعها لأدنى مستوى منذ 2009، حيث وصل سعر برنت إلى 65.49 دولار.

ويعاني المستثمرون في الأسواق الخليجية من حالة إحباط شديدة جراء استمرار تراجع أسعار النفط ما يفاقم من الضغوط على الميزانيات في دول الخليج، ما قد يقلص الإنفاق الحكومي الذي تستفيد منه الشركات المدرجة في الأسواق.

كانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد هبطت الي أدنى مستوى لها في 5 سنوات أثناء التعاملات الاسيوية اليوم الثلاثاء متراجعة عن 66 دولارا للبرميل بعد أن منيت بخسائر بلغت أكثر من 4%، في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من تزايد وفرة المعروض.

وتوقع رئيس الاستثمارات في مجموعة الزرعوني في حديث مع "العربية نت"، أن تواصل أسواق الأسهم الخليجية خسائرها مع تأثرها بنخفاضات أسعار النفط المتوالية.

وقال الطه إن المثير للانتباه ارتفاع قيم وأحجام التداول في ظل الخسائر المتوالية التي تشهدها أسواق الإمارات وخاصة سوق دبي المالي، وأن مغادرة هذه المستويات بحاجة إلى استقرار المؤشر قرب هذه المستويات لعدة جلسات لتكوين الزخم المطلوب لتثبيت الارتداد.

مؤشر سوق دبي المالي كان الأكثر تأثراً بهذه الخسائر حيث انخفض المؤشر عند الإغلاق بنحو 3.52%، إلى مستوى 3888 نقطة، واستحوذ سهم إعمار العقارية على قرابة نصف التداولات بـ588 مليون درهم، مع تعرضه لخسائر بـ3.61%، إلى مستوى 8.02 درهم.

أما مؤشر السوق السعودية سوق فقد قلص خسائره عند الإغلاق إلى 1.83%، لينخفض المؤشر إلى 8625 نقطة، مع تعرض المؤشر لضغوط بيعية طالت أسهم البتروكيماويات الذي انخفض بنسبة 3.16%.

وضغط أيضاً قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تراجع بنسبة 1.73%، بالإضافة لقطاعات الزراعة 2.17%، والاتصالات 2.39%.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت تراجعت بنسبة 1% إلى 65.49 دولار للبرميل كأدنى مستوى منذ سبتمبر 2009، كما تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام لبورصة نيويورك بمقدار 0.75% إلى 62.58 دولار للبرميل كأدنى مستوى منذ يوليو 2009.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 2.01%، فيما تراجع مؤشر بورصة قطر 2.31%، ومسقط 3.26%، البحرين 0.34%.