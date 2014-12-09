مؤشرات اقتصادية نشطة في اليابان بالرغم من هبوط الين

قال وزير المالية الياباني تارو أسو اليوم الثلاثاء إنه "يتابع عن كثب" سوق العملات بعد أن سجلت العملة اليابانية في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها في سبع سنوات فوق 121 ينا مقابل الدولار الأميركي.

ومتحدثا إلى الصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء امتنع أسو عن التعقيب على أسعار العملات عندما سئل عن سبب هبوط قيمة الين مؤخراً.

وبعد تعليقات أسو ارتفعت العملة اليابانية إلى 120.74 ين مقابل الدولار من مستوى منخفض بلغ 121.86 ين الذي سجلته يوم الاثنين.

وقال أسو أيضا أنه لا يعتقد أن اليابان في ركود على الرغم من بيانات صدرت يوم الاثنين أكدت أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش للربع الثاني على التوالي في الفترة من يوليو الى نهاية سبتمبر.

وقال وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري أنه رغم انخفاض الانفاق الرأسمالي في الربع الثالث من العام إلا انه توجد بوادر على أن استثمار الشركات سينتعش.

وأضاف قائلا للصحفيين أن المؤشرات الرئيسية للإنفاق الرأسمالي ومسح تانكان الذي يجريه بنك اليابان المركزي لقياس معنويات الشركات يشيران إلى أن الشركات لديها خطط للاستثمار بشكل نشط.

وقال أماري إن هبوط أسعار النفط من المرجح أن يعوض الزيادة في أسعار الاستيراد الناتجة عن ضعف الين.