مشتريات للاستثمار الآمن تدفع أسعار الذهب للصعود

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في 7 أسابيع أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء إذ دفع تراجع الدولار والأسهم العالمية المستثمرين إلى التماس الأمان في المعدن النفيس.

ومني مؤشر الدولار بخسائر كبيرة بفعل مبيعات قوية لتسوية المراكز مع عثور المستثمرين على ذريعة للبيع لجني أرباح مع اقتراب نهاية العام.

وتضررت أسواق الأسهم العالمية من الاضطرابات السياسية في اليونان وبعد أن شهد السوق الصيني أسوأ يوم في خمسة أعوام.

واستقر سعر الذهب للبيع الفوري عند 1232.00 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0510 بتوقيت غرينتش بعد أن كان قفز أثناء الجلسة السابقة الى 1238.70 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الثالث والعشرين من أكتوبر قبل أن يغلق مرتفعا 2 بالمئة.