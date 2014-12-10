السعودية: مؤشر أسعار الجملة يرتفع 1.4% في نوفمبر

ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة لشهر نوفمبر الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق 2013 بنسبة 1.4%، بسبب التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري لوكالة الأنباء السعودية أن عددا من الأقسام المكونة لمؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة شهدت ارتفاعات متباينة تصدرها قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 6.2%، وقسم المشروبات والدخان بنسبة 2.7%، تلاهما قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 2.3%، وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.9%، في الوقت الذي كان فيه قسم الآلات ومعدات النقل الأقل ارتفاعا في نوفمبر الماضي بنسبة 0.4%.

وعلى العكس من ذلك، سجلت عدد من الأقسام تراجعا في شهر نوفمبر الماضي، تصدرها قسم السلع الأخرى بنسبة 4.6%، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 1.4%، تلاهما قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.6%، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.4%، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق، ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر.

وكشفت المصلحة عن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في نوفمبر الماضي بلغ 160.5 نقطة، مقابل 160.3 مقارنة بشهر أكتوبر 2014، وهو ما يشير إلى ارتفاع مؤشر نوفمبر بنسبة 0.1% قياساً بمؤشـر شهر أكتوبر2014.

وعزت المصلحة ذلك إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، حيث تصدر الأقسام المرتفعة قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.2%، وقسم المشروبات والدخان بنسبة 1.3%، تلاهما قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.8%، ثم قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4%.

كما تصدر قسم السلع الأخرى أقسام المؤشر المتراجعة بنسبة 2.8%، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.9%، ثم قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.2%، وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.1%.

وظل كل من قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشريهما القياسيين السابقين ولم يطرأ عليهما أي تغير نسبي يذكر.