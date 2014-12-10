انخفاض التضخم بأسعار المستهلكين في الصين إلى 1.4%

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين تراجع الشهر الماضي إلى 1.4 بالمئة وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات مما يشير إلى استمرار الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويعطي صانعي السياسات مجالاً أوسع لتيسير السياسة النقدية لدعم النمو.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في نوفمبر تشرين الثاني 1.6 بالمئة.



وقال المكتب الوطني للإحصاءات يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.2 بالمئة في نوفمبر عن الشهر السابق. وكانت السوق توقعت أن تستقر الأسعار.

وهبط مؤشر أسعار المنتجين 2.7 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي مواصلا التراجع للشهر الثالث والثلاثين على التوالي متأثراً بركود الطلب.

وكان السوق قد توقعت هبوطا قدره 2.4 بالمئة في أسعار المنتجين بعد انخفاض بلغ 2.2 بالمئة في اكتوبر.

