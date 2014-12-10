غرف التجارة البريطانية تتوقع نمواً بـ2.6% في 2015

قالت غرف التجارة البريطانية اليوم الأربعاء، إن اقتصاد بريطانيا يبدو أنه يتجه نحو تسجيل نمو قوي في 2015 لكن رفع أسعار الفائدة الآن سيشكل "عامل خطر ضخما" على انتعاشه.

وخفضت غرف التجارة توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2014 والعامين التاليين متوقعة نمواً قدره 3.0 بالمئة هذا العام و2.6 العام القادم و2.4 بالمئة في 2016.

وفي تقديراتها السابقة في أغسطس توقعت غرف التجارة البريطانية نمواً قدره 3.2 بالمئة و2.8 بالمئة و2.5 بالمئة على الترتيب.

وفي حين أن 2014 من المنتظر أن يشهد أفضل نمو اقتصادي في بريطانيا منذ 2007 إلا أن غرف التجارة قالت إن العام القادم ينطوي على مخاطر سياسية واقتصادية كبيرة أبرزها ضعف اقتصاد منطقة اليورو وانتخابات عامة في مايو.

وقال جون لونجوورث مدير عام غرف التجارة "التخفيضات في توقعاتنا للنمو هي لافتة تحذير بأننا مازلنا نواجه عددا من العقبات لتأمين انتعاش متوازن ومستدام."



وحذر لونجوورث ايضا من ان يتسرع بنك انجلترا في رفع اسعار الفائدة من مستواها القياسي المنخفض البالغ 0.5 بالمئة الذي تقبع عنده منذ حوالي ست سنوات.



وقال "اعتمادنا على انفاق المستهلكين والقروض العقارية يعني ان اقتصاد المملكة المتحدة حساس بشكل خاص لأسعار الفائدة... اي زيادات للفائدة في الأجل القصير قد تمثل عامل خطر ضخما على اقتصادنا."



وتكهنت غرف التجارة بأن ياتي أول رفع لأسعار الفائدة إلى 0.75 بالمئة في الربع الثالث من العام القادم وأن تصل الفائدة الي 1.75 بالمئة مع نهاية 2016.



ومستوى النمو الاقتصادي البالغ 2.6 بالمئة الذي تتوقعه غرف التجارة للعام القادم متفائل قليلا عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية المستقل في بريطانيا الذي توقع الأسبوع الماضي نموا قدره 2.4 بالمئة.



واظهرت بيانات من المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية يوم الثلاثاء أن النمو قد يصل إلى حوالي 2.5 بالمئة في 2015.