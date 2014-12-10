شركة اماراتية تشتري عقاراً في لندن بـ580 مليون دولار

أعلن بوريس جونسون رئيس بلدية مدينة لندن يوم أمس الثلاثاء أنه تم بيع مبنى "نيو سكوتلانديارد" التابع لشرطة العاصمة البريطانية إلى "مجموعة أبوظبي المالية" بمبلغ 370 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 580 مليون دولار.

وتمكنت المجموعة الإماراتية من التغلب على 10 منافسين آخرين سعوا لشراء المبنى، حيث دفعت مبلغ 120 مليون جنيه زيادة عن السعر الأولي. وهذا السعر هو ثلاثة أضعاف السعر الأصلي للمبنى في 2008، حيث كان قد أعلن جهاز الشرطة في سبتمبر الماضي أنه سيطرح المقر للبيع في السوق بسعر استرشادي قدره 250 مليون إسترليني.

ويأتي ذلك في إطار إجراءات على نطاق أوسع لخفض النفقات في أكبر قوة للشرطة البريطانية والتي ستنتقل إلى مقر أصغر.

ودفعت مجموعة أبوظبي المالية مبلغا يزيد على 120 مليون استرليني عن السعر الاسترشادي وسيتحول الموقع في وسط لندن إلى مشروع يضم شققا سكنية فاخرة فيما قالت الشركة إنها تأمل أن يصبح معلما بارزا جديدا في لندن.

وقال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية "سيكون مقر سكوتلاند يارد الجديد أحد أهم مشروعات إعادة التطوير في وسط لندن هذا العقد."

ويضخ مستثمرون أجانب الأموال في لندن كملاذ آمن بينما تعاني أسواق أخرى في منطقة اليورو من صعوبات لكن توجه إليهم انتقادات بأنهم يتسببون في رفع أسعار العقارات في لندن حيث قفزت أسعار المنازل نحو 20 في المئة على مدى العام السابق.

وسيستخدم جهاز شرطة لندن حصيلة بيع المقر في دعم ميزانيته وشراء كاميرات وأجهزة كمبيوتر لوحي لضباطه إضافة إلى الاستثمار في مبان وأنظمة كمبيوتر.

وتأتي صفقة البيع في إطار الاتجاه السائد في الأعوام الأخيرة لبيع مبان عامة شهيرة للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس البلدية في لندن لـ"رويترز": "لم نبع شعار سكوتلاند يارد. أخذنا الشعار معنا وجوهر جهاز الشرطة".

وأضافت أنه سيتم نقل الشعار والاسم إلى مقر جديد في مبنى على ضفاف نهر التيمس بالقرب من البرلمان.