207 مليارات دولار إنفاق الصين من الميزانية في نوفمبر

قالت وزارة المالية الصينية اليوم الخميس إن إنفاق الصين من الميزانية في نوفمبر زاد 0.8 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 1.28 تريليون يوان، ما يعادل 207.30 مليار دولار. وكان الإنفاق هبط 5.7 بالمئة في أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان في موقعها الإلكتروني إن إيرادات الميزانية في نوفمبر زادت 9.1 بالمئة عن مستواها قبل عام لتصل إلى 995.3 مليار يوان بعد زيادة بلغت 9.4 بالمئة في الشهر السابق.

وارتفع الإنفاق من الميزانية في الـ11 شهرا الأولى بنسبة 10.1 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 12.6 تريليون يوان، ما يعادل 2.04 تريليون دولار.

وقالت الوزارة إن الإنفاق على الأمن الاجتماعي والتوظيف ارتفع 11.8 بالمئة في الـ11 شهرا الأولى مقارنة مع الفترة نفسها من 2013 في حين زاد الإنفاق المخصص لدعم برامج الإسكان 15.2 بالمئة وسجلت الأموال التي أنفقت على احتياطيات الحبوب والنفط قفزة بلغت 19.1 بالمئة.

وتزيد الحكومة الصينية الإنفاق في مجالات مثل السكك الحديدية والإسكان العام وشبكات الرعاية الاجتماعية.

وتحاول وزارة المالية اجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع عامة للمساعدة في تخفيف العبء على الحكومات المحلية المثقلة بالديون.