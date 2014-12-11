تباطؤ نمو أسعار المساكن في بريطانيا لأدنى مستوى

أظهر مسح نشر اليوم الخميس أن نمو أسعار المساكن في بريطانيا تباطأ الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في عام ونصف، لكن خفضا مزمعا للضرائب العقارية من المرجح أن يخفف ركود المبيعات.

وقال المعهد الملكي للمساحين القانونيين إن مؤشره الشهري لأسعار المساكن هبط إلى +13 في نوفمبر من +20 في أكتوبر،‭ ‬مسجلاً أدنى مستوى له منذ مايو 2013 عندما بدأت سوق المساكن في بريطانيا تنتعش بقوة.

وتتباطأ سوق المساكن منذ منتصف هذا العام فيما يرجع إلى تشديد قواعد الاقراض العقاري وزيادات سنوية في الأسعار فاقت بشكل كبير نمواً هزيلا للأجور.

لكن المعهد يرى فرصة لانتعاش السوق في تغييرات ضريبية أعلنها الأسبوع الماضي وزير المالية جورج أوزبورن. وقال إن تلك التغييرات سيترتب عليها انخفاض ضريبة التسجيل العقاري بأكثر من 90 بالمئة لمشتري المساكن.