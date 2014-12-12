أميركا تقر إنفاق 1.1 تريليون دولار لإنقاذ ميزانيتها

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.1 تريليون دولار لتمويل معظم الوكالات الاتحادية حتى نهاية السنة المالية الحالية في الثلاثين من سبتمبر 2015 .

ووافق المجلس بأغلبية 219 صوتا ضد206 أصوات في اقتراع على المشروع الذي سيمول وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية فبراير فقط لإعطاء الجمهوريين فرصة أوائل العام القادم لمحاولة وقف إصلاحات الهجرة التي اقترحها الرئيس باراك أوباما.

وما زال المشروع يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يمكن إرساله إلى أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا.

وقال مساعد لزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إن من المرجح أن يوافق المجلس في وقت لاحق على مشروع قانون منفصل لتمويل الحكومة الاتحادية لمدة يومين.

وهذا المشروع ضروري لإعطاء مجلس الشيوخ فسحة من الوقت، لإقرار مشروع قانون الإنفاق البالغ 1.1 تريليون دولار وتفادي توقف الحكومة عن العمل عند منتصف ليل الخميس بتوقيت واشنطن (0500 الجمعة بتوقيت غرينتش) وهو موعد انقضاء التمويل الحالي.