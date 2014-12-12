برنت دون 63 دولاراً والنفط الأميركي بأدنى مستوى

نزل سعر خام برنت اليوم الجمعة عن 63 دولارا للبرميل ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2009 متأثرا باستمرار المخاوف من تخمة المعروض العالمي وآفاق الطلب القاتمة.

وهبط برنت نحو تسعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحوالي 45 بالمئة مقارنة مع ذروته في يونيو التي تجاوز فيها 115 دولارا للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المرجح أن تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغوط النزولية وخفضت توقعاتها لنمو الطلب في 2015 وتوقعت أن يزيد ارتفاع الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من تخمة المعروض.

وخفضت الوكالة - التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة - توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2015 بواقع 230 ألف برميل يوميا إلى 0.9 مليون برميل يوميا بناء على توقعات بانخفاض استهلاك الوقود في روسيا وغيرها من الدول المصدرة للنفط.

وكانت أوبك التي تساهم بثلث إنتاج النفط العالمي خفضت هذا الأسبوع توقعاتها للطلب في عام 2015 إلى أدنى مستوياته في أكثر من

عشر سنوات.

ونزل سعر مزيج برنت 85 سنتا إلى 62.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0922 بتوقيت غرينتش.

وهبط سعر الخام الأمريكي 1.04 دولار إلى 58.90 دولار للبرميل بعد تراجعه إلى 58.80 دولار أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2009. وخسر الخام نحو عشرة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

التعاملات الأسيوية

وهبطت عقود النفط الأميركي أكثر من دولار في أوائل التعاملات الآسيوية متراجعة عن 59 دولارا للبرميل، بعد أن تحطم مستوى مهم للدعم النفسي في الجلسة السابقة للمرة الأولى في خمس سنوات، بفعل المخاوف بشأن وفرة المعروض وضعف الطلب.

وانخفضت عقود خام القياس الأميركي تسليم يناير 1.1 دولار إلى 58.85 دولار للبرميل قبل أن تتعافى قليلا إلى 59.08 دولار بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش الخميس.

وأنهى النفط الأميركي الجلسة السابقة منخفضا 99 سنتا أو 1.6 بالمئة عند 59.95 دولار للبرميل، بعد أن هوى أثناء الجلسة إلى 59.56 دولار وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2009 .

وبلغت خسائر النفط الأميركي أكثر من 10 بالمئة هذا الأسبوع ويتجه إلى تسجيل ثالث هبوط أسبوعي.

وتراجعت عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت 68 سنتا إلى 63.00 دولارا للبرميل وهو أيضا أدنى مستوى لها في خمس سنوات ونصف قبل أن ترتفع قليلا إلى 63.10 دولار.

وخسر برنت نحو نصف قيمته منذ يونيو عندما بلغ 115 دولارا للبرميل. وهبط حوالي 8 بالمئة هذا الأسبوع.