نيكي يصعد بعد هبوطه 3 أيام مع ارتفاع ثقة المتداولين

صعدت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة بعد خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية مع صدور بيانات أمريكية قوية وتراجع الين وهو ما ساهم في تحسين المعنويات بينما ظل المستثمرون متفائلين بشأن الانتخابات اليابانية المقررة مطلع الأسبوع المقبل.

ووجدت السوق دعما في توقعات بأن يحقق الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فوزا ساحقا في الانتخابات التي ستجرى يوم الأحد. وإذا فاز الحزب فإنه سيفسح المجال أمام رئيس الوزراء للحصول على تفويض جديد لسياساته الرامية لإنعاش الاقتصاد.



وارتفع مؤشر نيكي القياسي 0.7 بالمئة اليوم ليغلق عند 17371.58 نقطة. وعلى مدى الأسبوع نزل المؤشر 3.1 بالمئة.



وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة ليسجل 1399.65 نقطة في حين تقدم جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنفس النسبة ليصل إلى 12698.68 نقطة.