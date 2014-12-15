إضراب عام يجتاح صناعة النفط النيجيرية

أعلن الاتحادان الرئيسيان لعمال النفط في نيجيريا إنهما سيبدآن إضراباً عاماً لأجل غير مسمى اليوم الاثنين.

وقالت رابطة نيجيريا لكبار موظفي البترول والغاز الطبيعي واتحاد عمال البترول والغاز الطبيعي النيجيريين إن الإضراب سيشمل كل مستويات عمليات النفط والغاز ابتداء من الإنتاج وحتى التوزيع.

وكثيرا ما يهدد الاتحادان بالإضراب عن العمل ولكنهما لا ينفذان التهديدات. وتسبب إضراب في سبتمبر في تعطل بسيط في إنتاج نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا.

ويحتج العمال على عجز الحكومة عن صيانة مصافي البلاد بشكل فعلي وخفض الأسعار في محطات البنزين تمشيا مع هبوط بلغ 45 في المئة في أسعار النفط العالمية.

ويهدف العمال أيضا إلى دفع الحكومة إلى تطوير أساليب جديدة لمكافحة تخريب خطوط أنابيب النفط وسرقة النفط.