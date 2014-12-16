أسواق الخليج تعمق خسائرها ومؤشر السعودية يفقد 7%

تهاوت أسواق المال الخليجية في تعاملات اليوم بصورة متسارعة معمقة خسائر المستثمرين على وقع التراجعات القاسية لأسعار النفط، حيث انخفض خام برنت لما دون الـ60 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 2009.

ودفعت خسائر اليوم مؤشرات الأسواق الخليجية لمستويات دنيا لم تشهدها منذ شهور أو سنوات كما في السعودية ومسقط وأبوظي والكويت.

ومع تواصل الخسائر تحولت الأسواق إلى محرقة لأموال المستثمرين الذين لا يجدون نهاية لهذه الخسائر، أو قاعاً يمكن بعده التنبؤ بوقف هذا النزيف.

وخسرت أسواق الأسهم الخليجية خلال جلسة يوم الخميس الماضي فقط نحو 22.5 مليار دولار.

خسائر اليوم دفعت مؤشر السوق السعودية لأدنى مستوياته منذ 19 مايو 2013، حيث وصل إلى 7330 نقطة، بعد خسارة 7.27%، أو نحو 574 نقطة.

وتراجع قطاع البتروكيماويات في السوق السعودية بنسبة 7.5%، والمصارف والخدمات المالية 6.41%، الاسمنت 8.6%، والاستثمار الصناعي 10%، والتجزئة 7.9%، والتشييد والبناء بأكثر من 9%.

وأغلق سوق دبي المالي متكبداً خسائر قاسية بنسبة 7.27%، إلى مستوى 3083 نقطة، بتداولات 1.266 مليار درهم، مع خسارة سهم إعمار 10%، وأرابتك 9.83%.

وقد أعادت خسائر اليوم مؤشر سوق دبي المالي إلى دبي مستويات 8 ديسمبر الماضي.

وأنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات اليوم على خسائر بنسبة 1.41%، إلى مستوى 6213 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 17 يناير 2013.

كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.51%، عند مستوى 11057 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 4 فبر اير الماضي.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي لمستوى 2 ديمسبر الجاري، حيث خسر 6.90%، إلى مستوى 3892 نقطة، وخسر مؤشر بورصة البحرين 0.30%، إلى 1378 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 15 إبريل الماضي.

أما مؤشر بورصة مسقط فقد تراجع بنسبة 2.92%، إلى 5409 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 31 يوليو 2012.