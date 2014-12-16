توقعات بانكماش الاقتصاد الروسي 4.5% بعد انخفاض النفط

قال البنك المركزي في روسيا إنه من المحتمل أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأول من العام القادم، وإنه قد يتراجع بنسبة 4.5 في المئة في العام 2015 كله إذا استمر متوسط أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل.

وقال البنك في وثيقة للسياسة النقدية إن تدفقات رأس المال الخارجة من البلاد في الربع الرابع للعام ستزداد بالمقارنة بمستويات الربع الأول، وتنبأ بتدفقات خارجية كبيرة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقد تدهورت آفاق الاقتصاد الروسي بشدة منذ الصيف، إذ إن تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا وتراجع الاستثمارات دفع البلاد نحو الكساد.

وكان من أشد المتضررين العملة الروسية الروبل التي انخفضت قيمتها نحو 45 في المئة حتى الآن هذا العام.

وقال البنك إن معدل التضخم قد يصل إلى ذروته 11.5 في المئة العام المقبل وإن الوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم أربعة في المئة بنهاية عام 2017 سيتطلب الاستمرار في اتباع سياسة نقدية متشددة العام المقبل.

وتنبأ البنك بأن تدفقات رأس المال الخارجة ستصل نحو 120 مليار دولار العام المقبل و75 مليارا في عام 2016 و55 مليارا في عام 2017.