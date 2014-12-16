مسؤول: اقتصاد دبي قادر على التكيف مع الصعوبات

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية خلال مؤتمر مالي في دبي اليوم الثلاثاء إن اقتصاد الإمارة يتأقلم على نحو جيد مع الصعوبات العالمية، ومن المتوقع أن ينمو 4.5 بالمئة هذا العام، ثم يسجل معدلات أعلى من ذلك في السنوات المقبلة.

وتابع أن حكومة دبي حريصة على ضبط الإنفاق الحكومي وتفادي عجز الميزانية.

وأضاف الشيخ أحمد أن الحكومة ستسعى لاحتواء التضخم من أجل المحافظة على الميزة التنافسية للإمارة في مجال الأعمال.

وارتفع التضخم هذا العام بفعل زيادة الإيجارات. وسجل تضخم أسعار المستهلكين 4.2 بالمئة في نوفمبر بانخفاض طفيف من 4.4 بالمئة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2009.

وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد الإماراتي اليوم الثلاثاء إن الاحتياطيات المالية الضخمة للإمارات العربية المتحدة ستمكنها من مواصلة الإنفاق على مشاريع التنمية في السنوات المقبلة رغم التراجع الحاد لأسعار النفط في الفترة الأخيرة.

وقال المنصوري أنه من المتوقع أن تتكيف الإمارات مع التراجع وذلك رغم مخاوف البعض.



ويقول اقتصاديون إن استمرار انخفاض النفط قرب 60 دولارا للبرميل سيؤدي إلى عجز متوسط في ميزانية الإمارات العام القادم.لكنهم يعتقدون أن احتياطيات الدولة تكفي لتغطية مثل ذلك العجز.

يشار إلى أن أصول أكبر صندوق سيادي لأبوظبي تبلغ نحو 800 مليار دولار أي حوالي مثلي الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة الإمارات.