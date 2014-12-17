برنت دون 60 دولاراً مع تمسك أوبك وروسيا بخط الإنتاج

تراجعت العقود الآجلة لبرنت أكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء مواصلة انخفاضها للجلسة السادسة على التوالي مع استمرار المخاوف من تخمة في المعروض الأمر الذي أبقى الأسعار قرب أدنى مستوياتها في خمسة أعوام ونصف ودون 60 دولاراً للبرميل.

وانحدرت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة وفقد برنت حوالي 20 دولاراً منذ قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إبقاء الإنتاج مستقرا في أواخر نوفمبر.

وأشارت روسيا غير العضو في أوبك وأحد كبار المنتجين في العالم إلى أنها لا تنوي هي الأخرى خفض الإنتاج رغم وفرة الإمدادات بالسوق العالمية.

وبحلول الساعة 0601 بتوقيت غرينتش نزل برنت تسليم فبراير 62 سنتا إلى 59.39 دولار للبرميل.

كان عقد يناير الذي حل أجله في الجلسة السابقة قد تراجع إلى 58.50 دولار يوم الثلاثاء وهو أضعف سعر له منذ مايو 2009. وبالمقارنة كان أعلى سعر للعام الحالي فوق 115 دولارا وسجله الخام في يونيو.

وهبط الخام الأميركي 1.12 دولار ليسجل 54.81 دولار للبرميل بعد أن لامس أقل سعر منذ مايو 2009 عندما بلغ 53.60 دولار يوم الثلاثاء.

وقال أفتار ساندو مدير معاملات السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة "القصة لم تتغير. أوروبا ضعيفة والصين ضعيفة والاقتصاد الأميركي ينمو ببطء. إنها قصة المعروض."

وأضاف "العامل الوحيد المعاكس هو أن البيع تجاوز الحد والنفط رخيص جدا عند تلك المستويات".