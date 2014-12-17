سوق السعودية تحلق عاليا بـ4.2% بعد تصريحات "العساف"

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء بأكثر من 4%، ليتجاوب مع التصريحات الإيجابية حول الإنفاق العام في السعودية خلال عام 2015، والأعوام المقبلة.

وكان وزير المالية السعودي قد أكد الدكتور ابراهيم العساف استمرار السعودية بانتهاج سياسة مالية تسير عكس الدورات الاقتصادية في العام المقبل، وذلك رغم الظروف الاقتصادية والمالية الدولية التي تتسم بالتحدي. موضحا أنه يتم الاستفادة من الفوائض المالية المتحققة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام.

وقد رأى محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، أن هذه التصريحات لوزير المالية السعودي جاءت في وقتها لطمأنة سوق الأسهم السعودية، من أن الإنفاق العام مستمر خلال الأعوام المقبلة.

وأنهى مؤشر السوق السعودية تعاملات اليوم على مكاسب بنسبة 4.21%، إلى مستوى 7638 نقطة، بتداولات مرتفعة بلغت قيمتها 8.57 مليار ريال، مدعوما بالمكاسب القوية للقطاعات الرئيسية.

وحقق قطاع البتروكيماويات مكاسب بنسبة 5.12%، والمصارف والخدمات المالية 4.51%، والتجزئة والطاقة بأكثر من 5%.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم سهم الطيار 9.98%، تلاه سهم بتروكيم 9.9%، وثمار 9.83%، وفي المرتبة الرابعة جاء سهم ينساب 9.81%.

واستحوذ سهم الإنماء السعودي على المرتبة الأولى من حيث الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بـ1.02 مليار ريال، بعد تحقيقه مكاسب دفعته لمستوى 18.1 ريالاً.

وشهد سهم سابك نشاطاً ملحوظاً حيث صعد إلى مستوى 76 ريالا، بتداولات بلغت قيمتها 515 مليون ريال.