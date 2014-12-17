سوق الأسهم السعودي يكبد المقترضين خسائر بـ70%

أطلق متداولون في سوق الأسهم اسم "الثلاثاء الأسود" على تداولات يوم أمس، إذ واصل مؤشر سوق الأسهم خسائره ليتراجع بنسبة 7.27% فاقدة قرابة 574 نقطة ليقف المؤشر محمّرا عند 7330.3 نقطة.

وقال المحلل المالي محمد الشميمري إن "نسبة المقترضين للتداول في سوق الأسهم تصل إلى 15% من المتداولين، وإنه مع الانخفاض الحاصل في السوق قد خسروا ما يصل إلى 70% من رؤوس أموالهم"، وفقا لصحيفة "الوطن".

وقال الشميمري، إن السوق تشهد حالاً من الهلع، وأضاف "أكبر مؤثر فيما يحدث للسوق هو تسييل المحافظ التي لديها قروض، ومن المعروف أن البنوك عندما تُقرض فإنها تُبرم اتفاقاً بينها وبين المقترض بأن يكون هناك تسييل قسري في حال بلوغ سيولة العميل 30%، أي بلوغ القرض مع سيولة العميل 130%، محافظة على أموالها وهو ما يعرف بتنفيذ عملية "تسييل الهوامش"، موضحاً أن البنوك تسيل المحافظ للعملاء بحسب الاتفاق، وهو أمر طبيعي ومتبع في كل أسواق العالم، لذا فنحن ننصح دائماً بعدم أخذ القروض للمتاجرة في الأسهم ما يضاعف المخاطرة ويعظم الخسائر.

وأضاف الشميمري "نسبة المقترضين للتداول في سوق الأسهم تصل إلى 15% من المتداولين، وأنهم مع الانخفاض الحاصل في السوق خسروا ما يصل إلى 70% من رؤوس أموالهم.

وتابع "لا يوجد أي مستفيد من هذا الهبوط، كما أن الصناديق الحكومية لم تبع أي سهم لأن الأهداف الحكومية استثمارية واستراتيجية بعيدة الأجل، خصوصا صندوق الاستثمار العام، أما صندوق التقاعد والتأمينات فهو للفائدة والعوائد والتوزيعات، ولكننا لم نشهد أي انخفاض في تملك هذه الصناديق.