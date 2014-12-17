133 مليون دولار إنفاق السعودية على الشوكولاتة سنوياً

قالت المختصة الاقتصادية هاجر الفاضل خلال مشاركتها في أول معرض دولي للقهوة والشوكولاتة، الذي افتتح أمس الأول في العاصمة السعودية الرياض، "يمكن أن يتوقع كثير من العالم أن المملكة فقط تستورد البُن وهذا شيء ليس صحيحاً.

مدينة جازان الأولى في توريد البن وعندهم أكثر من 700 ألف شجرة تقريبا، حسب الإحصائية التي أعددناها. وأضافت أن منطقة جازان في السعودية من أكثر المناطق التي تصدر البن بشكل عام. السعودية تعتبر أكثر الدول استهلاكا للقهوة والشوكولاتة.. وتعد على مستوى العالم رقم ثلاثة وعلى مستوى الشرق الأوسط رقم واحد".

ويزيد الإقبال على شراء الشوكولاتة في السعودية خلال شهر رمضان وفي عيد الفطر وعيد الأضحى، وتتسابق الشركات في مختلف أنحاء العالم على عرض منتجاتها في أسواق المملكة، حيث تعد السعودية من أكبر أسواق الشوكولاتة في الشرق الأوسط وتصل قيمة استهلاكها السنوي إلى500 مليون ريال، ما يعادل 133 مليون دولار.

والقهوة العربية مشروب يحظى بشهرة عالمية ولا يخلو منها مجلس في السعودية وسائر بلاد المنطقة، وهي رمز لكرم الضيافة في العالم العربي، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وقالت مندوبة لإحدى الشركات السعودية المنتجة للشوكولاتة في المعرض تُدعى فاطمة: "أول شيء تطورنا في البيت وبدأنا في شوكولاتة السيراميك وأدينا شوكولاتة أشكال وألوان. الحمد لله رب العالمين نجحنا".

وذكر المسؤولون عن تنظيم المعرض أن مبيعات البن في السعودية يتوقع أن تسجل نموا بنسبة 77.7 في المئة من حيث القيمة المحلية بين عامي 2011 و2016.