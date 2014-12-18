مكاسب سوق السعودية 9% ودبي يقفز 13%

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية 681 نقطة وبارتفاع 8.9% قبل نهاية تعاملات اليوم الخميس بعدما ارتفعت أسعار النفط فوق 61 دولاراً للبرميل.

وكان الهاجس الرئيسي للمستثمرين في الخليج خلال الأسابيع الماضية هو أن يدفع هبوط أسعار النفط الحكومات إلى خفض الإنفاق. لكن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال، أمس الأربعاء، إن الحكومة ستواصل في 2015 اتباع سياسة مالية تسير عكس الدورات الاقتصادية رغم تحديات الاقتصاد العالمي.

وأضاف العساف أن الحكومة ستواصل الإنفاق على مشاريع تنموية ضخمة والبرامج التنموية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ومن المرجح الإعلان عن الميزانية السعودية الاثنين المقبل.

وشهدت جلسة اليوم بالسوق السعودية، صعودا جماعيا للأسهم وفي مقدمتها قطاع البتروكيماويات، الذي ارتفع قبل الاغلاق بأكثر من 10% وبالذات سهم "سابك" الذي صعد بالحد الأعلى، كما وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 10%. وصعدت أسهم "الإتصالات" و"مصرف الإنماء" و"دار الأركان" و"البلاد" و"زين" بالحد الأعلى.

وبلغت مكاسب أسواق البحرين والكويت ومسقط أقل من 4 %، أما بورصة قطر متوقفة اليوم لعطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني القطري.

وقفز مؤشر دبي بقوة فوق 13% عند الإغلاق مع صعود كافة الأسهم التي جرى التداول عليها. وارتفع سهم إعمار القيادي 15% بالنسبة القصوى مسيطرا على أحجام التداول.

وزادت أسهم دريك آند سكل للمقاولات 12 بالمئة بعدما قالت الشركة إن مجلس إدارتها سيدرس إعادة شراء عشرة بالمئة من اسهمها في اجتماع يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويأتي هذا الإعلان - إلى جانب إعلان شركة الواحة كابيتال وبنك أبوظبي التجاري أمس عن برامج لإعادة شراء الأسهم - كإشارة على أن الشركات الإماراتية تعتقد أن أسهمها باتت أرخص من اللازم.

وأنهت عقود برنت تسليم فبراير التعاملات مرتفعة اثنين بالمئة عند التسوية إلى 61.18 دولار للبرميل، أمس الأربعاء، بعد أسابيع من الخسائر الحادة والبيع شبه المتواصل. وشهدت الأسعار استقرارا نسبيا في تعاملات الخميس.

وفي سياق متصل، غيرت بورصة الكويت مسارها النزولي الذي استمر عدة أيام، وارتفعت في التداولات الصباحية اليوم الخميس متشجعة بارتفاع باقي أسواق الخليج.

وقال مجدي صبري، المحلل المالي لرويترز، إن بورصة الكويت فكت الارتباط مع أسعار النفط مثلما فعلت بورصات قطر والسعودية والإمارات، مؤكدا بذلك أن هذا الارتباط ليس حتميا.

وأضاف صبري أن العامل النفسي المرتبط بهبوط أسعار النفط تم استيعابه والتغلب عليه، وأدرك كثير من المتداولين أن أسعار الأسهم أصبحت مغرية بالشراء، وهو ما تسبب في ارتفاع اليوم.

وفي بداية جلسة السوق الكويتية، ارتفع سهم زين 3.3 في المئة إلى 470 فلسا بعد أن هبط في اليومين الماضيين نحو 11 بالمئة. كما ارتفعت أسهم أجيليتي 3.1 في المئة، والمباني 2.3 في المئة، ومجموعة الصناعات 2.4 في المئة، وبنك بوبيان 4.9 في المئة، وبنك الخليج 1.8 في المئة.