الفيدرالي الأميركي يتخلى عن تصريحاته حول رفع الفائدة

بعد تصريحات محيرة من جانيت يلين، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، عقب انتهاء اجتماع أعضاء لجنة السياسة النقدية، عادت يلين للقول إن الاحتياطي الفيدرالي سيتحلى بالصبر عند تحديد موعد رفع معدلات الفائدة، لتغير بذلك تعهدا بإبقاء الفائدة منخفضة لفترة كبيرة.

ولا تتوقع يلين زيادة الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين، ما يعني أنه لن تتم الزيادة خلال الربع الأول من العام المقبل. كما حددت المعايير الاقتصادية التي قد تدفعها لرفع الفائدة، وهي استمرار تراجع معدل البطالة الذي يقف حاليا عند 5,8 في المئة، وتحسن سوق العمل، إلى جانب بقاء معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء قرب مستوياته الحالية البالغة 1,6 في المئة، وعند تأكدها أن معدل التضخم العام سيصل إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة مع الوقت.

وأوضحت يلين أن معدلات الفائدة لن تعود إلى مستوياتها "الطبيعية" قبل عام 2017.