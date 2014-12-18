برنت فوق 60 دولاراً مع تجميد استثمارات التنقيب

ارتفع سعر خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل اليوم الجمعة متعافيا من قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة مع إقبال المستثمرين على تسوية مراكزهم قبل عطلة عيد الميلاد بعد هبوط للأسعار استمر ستة أشهر.

وتتجه أسعار النفط لتكبد رابع خسائرها الأسبوعية على التوالي بعد أن قرر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي عدم خفض الإنتاج رغم وفرة كبيرة في المعروض العالمي.

وخسر برنت والخام الأمريكي نحو نصف قيمتهما منذ يونيو ويتوقع الكثير من المستثمرين استمرار هبوطهما مالم ينخفض المعروض أو يزيد الطلب.

وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير 1.10 دولار إلى 60.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش.

ونزل سعر الخام 1.91 دولار عند التسوية أمس الخميس بعد تداوله عند 63.70 دولار للبرميل.



وزاد سعر الخام الأمريكي 1.20 دولار إلى 55.31 دولار للبرميل.



وقال تاماس فارجا محلل شؤون النفط لدى شركة بي.في.إم أويل أسوشيتس لخدمات السمسرة في لندن إن بعض المستثمرين قاموا بتغطية مراكز مدينة ويستعدون لاستقبال العطلة دون انكشاف أكبر من اللازم بعد أشهر من التعاملات المتقلبة.



واتفق كين هاسيجاوا مدير مبيعات السلع الأولية في نيو ايدج جابان مع هذا الرأي قائلا "بعد هبوط طويل وحاد في أسعار النفط شهدنا بعض الإقبال على الشراء في الأيام الأخيرة... لكن لا يزال هناك كثير من ضغوط البيع."



وأعلنت شركات نفط عن خفض إنفاقها على عمليات التنقيب ونفقاتها الرأسمالية بعد أن فقدت المشروعات جدواها الاقتصادية بسبب هبوط

أسعار الخام.

ونزل برنت هذا الأسبوع لأقل مستوى منذ مايو 2009 عند 58.50 دولار للبرميل، ليخسر نحو 50 في المئة منذ أواخر يونيو بسبب تزايد الإنتاج في الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي وقرار أعضاء أوبك الشهر الماضي بعدم خفض الإنتاج.

وأجبرت الأسعار المنخفضة بشدة الشركات على خفض استثمارات في قطاع المنبع في جميع أنحاء العالم.

وجمدت شيفرون كورب خطة للتنقيب عن النفط في بحر بوفورت في المنطقة الكندية من القطب الشمالي لأجل غير مسمى، بينما خفضت ماراثون أويل إنفاقها الرأسمالي للعام المقبل بنحو 20 في المئة.