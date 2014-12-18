تقرير: انخفاض مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأقل من المتوقع في الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت المقطرات.

وقال تقرير الإدارة إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 847 ألف برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع تنبؤات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض قدره 2.4 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 2.92 مليون برميل.

وأضاف التقرير أن مخزونات البنزين زادت 5.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاع قدره 1.8 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل ووقود التدفئة 207 آلاف برميل مقارنة مع التوقعات بارتفاع قدره 340 ألف برميل.

وأضافت أن كميات النفط التي قامت المصافي بتكريرها انخفضت 326 ألف برميل يوميا وأن معدلات تشغيل المصافي انخفضت 1.9 نقطة مئوية.

وانخفضت واردات النفط الخام الأميركية خلال الأسبوع الماضي 564 ألف برميل يوميا.