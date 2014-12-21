سيتي غروب: قيمة انستغرام ٣٥ مليار دولار

أعلنت شركة "سيتي غروب" الأميركية عن نتائج تقييم شبكة مشاركة الصور، إنستغرام Instagram، وذلك لتقدير قيمتها المالية الفعلية.

وأوضحت "سيتي غروب" أن انستغرام شهدت إرتفاعا في قيمتها الفعلية بسبب النمو السريع الذي تشهده في عدد المستخدمين، إضافة إلى ازدياد الأرباح التي تدرها، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وكانت إنستغرام قد أعلنت في أوائل ديسمبر الجاري عن تجاوز عدد مستخدميها حاجز 300 مليون مستخدم، يقومون بمشاركة ما يزيد عن 70 مليون صورة أو فيديو كل يوم.

وقدرت "سيتي غروب" القيمة الفعلية الحالية لشبكة مشاركة الصور، إنستغرام، بنحو 35 مليار دولار أميركي، وذلك بزيادة قدرها 16 مليار دولارا عن تقييم سابق لها في مايو الماضي، حيث كانت قيمة الشبكة حينها قدرت بنحو 19 مليار دولارا.

وأضافت شركة الخدمات المالية أن ازدياد القيمة الفعلية الحالية لشبكة إنستغجرام يزيد كذلك من القيمة الفعلية لسهم شبكة فيسبوك، حيث رفعت الشركة تقديرها للسهم إلى 91 دولارا.

وبلغ متوسط سعر سهم شركة فيسبوك في بورصة "ناسداك" الأميركية في الفترة الأخيرة نحو 80 دولارا، وكانت أخر جلسة للتداول يوم الجمعة الماضي قد أغلقت على سعر 79.88 دولارا للسهم، بارتفاع قدر بنحو 1.89% عن اليوم السابق.

يذكر أن فيسبوك كانت قد استحوذت على انستغرام في 2012 مقابل مليار دولار أميركي، ونجحت شبكة مشاركة الصور خلال تلك الفترة في الإنتشار بين المستخدمين لتتجاوز شبكات إجتماعية شهيرة أخرى مثل تويتر في عدد المستخدمين.