أجواء إيقاف ضعف أسعار النفط قريبة

تحدث وزراء أوبك برسالة واحدة خلال الأيام الماضية، مفادها أنه لن تتم الدعوة لمؤتمر طارئ، وأن أسعار النفط تشهد تعافياً تدريجياً خلال النصف الثاني من عام 2015، وأنطلق في هذه السطور من هذه التصريحات لتكون المسارات واضحة خلال الأشهر القادمة على أسس مهنية، خصوصاً مع كسر نفط خام برنت حاجز الخمسين، وكثر الحديث حول إمكانية اقتراب الأسعار من 40 دولارا للبرميل.

وفي هذا الصعيد، تتوقع دراسة جديدة للبيت الاستشاري سيرا، تعافي أسعار نفط خام برنت من 61 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2015، إلى 67 دولارا للبرميل خلال الربع الثالث من عام 2015 شريطة أجواء تساعد على ذلك وهي الآتي" (1) الزيادة في إنتاج النفط الأميركي تنخفض من 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2014، إلى 600 ألف برميل يومياً في عام 2015، ثم 400 ألف برميل يومياً. (2) أوبك تستمر في سياستها في ترك السعر يعيد التوازن في سوق النفط. (3) تعافي معدل تنامي الطلب العالمي على النفط من 900 ألف برميل يومياً في عام 2014، 1 مليون برميل يومياً في عام 2015، و1.3 مليون برميل يومياً في عام 2016.

كما تبرز أهمية دراسة جديدة لبنك مورغان ستانلي، والتي تتوقع أسعار النفط حول 53 دولارا للبرميل لنفط خام برنت مع تعافي بطء مع نهاية الربع الثاني من عام 2015، وسط أجواء تساعد على ذلك وهي الآتي: (1) تأثر محدود لهبوط أسعار النفط على معدل ارتفاع إنتاج النفط الخام الأميركي. (2) تأثر مخيب للآمال في تحفيز الطلب العالمي نتيجة هبوط أسعار النفط. (3) يستمر اختلال ميزان الطلب والعرض في سوق النفط من دون توفر آليات لإعادة التوازن في سوق النفط. (4) استمرار تعزيز قيمة الدولار مقابل العملات. (5) ارتفاع إنتاج النفط في كل من ليبيا، العراق، وإيران. (6) استمرار دور غير فاعل لأوبك في السوق، وعموماً فإن ضعف أسعار النفط عند مستويات متدنية لا يمكن إلا أن يكون لفترة قصيرة ولكن تأثيراته على السوق على المدى الطويل تحمل مجازفة خطيرة، لأنها تعني تأخر مشاريع تطوير إنتاج جديد للنفط تحتاجه السوق.

كذلك تتوقع دراسة جديدة للبيت الاستشاري فاكتس غلوبل انرجي، هبوط أسعار النفط في اتجاه الخمسين وأدنى من ذلك، خصوصاً في الأشهر الأولى من عام 2015 وسط أجواء تساعد على ذلك، وهي الآتي: (1) إمكانية ارتفاع الفائض في سوق النفط ليفوق مليوني برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2015. (2) تزايد احتمالات بلوغ بناء المخزون النفطي الذروة في الربع الثاني من عام 2015. (3) الاستجابة لهبوط أسعار النفط لا تكون كافية، سواء من جهة الإنتاج من خارج أوبك، خصوصا خفض الزيادة في إنتاج النفط الصخري، ومن جهة الطلب على النفط فإن الزيادة في استهلاك الجازولين في الولايات المتحده الأميركية.

وتشير الدراسة إلى أن أجواء يبرز معها توقع أسعار باتجاه 80 دولارا للبرميل، تشمل إنتاج ليبيا يقل عن 200 ألف برميل يومياً طوال عام 2015، تنامي إنتاج النفط الأميركي يتوقف بل ويبدأ الإنتاج بالانخفاض، عمليات تخريبية في شمال العراق تؤدي إلى تأثر إنتاج النفط الخام من إقليم كردستان، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بـ500 الف برميل يومياً إضافية، التزام أوبك بشكل كامل بإنتاج السقف الإنتاجي للنفط عند 30 مليون برميل يومياً من دون زياده خلال عام 2015.

ويتساءل العديد: هل هناك من عودة لأسعار النفط الخام عند المئة دولار للبرميل، ولعل المراقب للتوقعات يخرج بنتيجة أن استمرار ضعف الطلب على نفط أوبك بحيث لا يتجاوز 29 دولارا للبرميل، في غياب أي تأثير لهبوط الأسعار، يعني أننا أمام واقع جديد لأسعار النفط عند مستويات على الأقل حول 80 دولارا للبرميل هي هنا، لتبقى لسنوات عديدة في المستقبل، وهذا يعني أن الوقت مناسب جداً لتبني سياسات تنويع مصادر الاقتصاد لابد من استغلالها واستثمارها.

هناك من يعتقد أن تشغيل مصافٍ في السعودية والإمارات المتحدة منذ النصف الثاني من عام 2014 وخلال النصف الثاني من عام 2015 بطاقة إجمالية 1.6 مليون برميل يومياً، يعني تحويل تلك الكميات إلى منتجات بترولية، وهو ما يعني سحب تلك الكمية من السوق كنفط خام، ويرى البعض أن هذه أخبار جيدة لتسويق النفط الخام، ولكن يجب ألا نغفل أن إنتاج المنتجات البترولية له تأثير على السوق وعلى هوامش أرباح المصافي وعلى أسعار النفط الخام، وبالتالي تحويل النفط الخام إلى منتجات بترولية لا يعني انفصال الارتباط بينهما.

* محمد الشطي، محلل نفطي ومدير مكتب الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية