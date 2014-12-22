الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار ومشتريات آسيوية

ارتفع سعر الذهب، اليوم الاثنين، بدعم من إقبال آسيوي على الشراء وتراجع الدولار، غير أن المكاسب جاءت محدودة بسبب صعود الأسهم الذي أضعف جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

ولقي الذهب دعما مع ارتفاع أسعار النفط، لكن قد يكون من الصعب على المعدن النفيس الاحتفاظ بمكاسبه في ظل توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والآفاق الإيجابية للدولار.

وقال جيمس ستيل، المحلل لدى اتش.اس.بي.سي "سوق المعادن النفيسة تواجه مقاومة قوية للصعود، وقد يكون تحقيق المزيد من المكاسب بمثابة معركة شاقة".

وأضاف "قوة الدولار الأميركي واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية حتى وإن ظل التضخم منخفضا من العوامل التي تؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب".

وزاد سعر الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1199.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 0759 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسر نحو اثنين بالمئة في الأسبوع الماضي.

وشهد المعدن النفيس إقبالا كبيرا مع تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، يوم الاثنين، بعد مكاسب استمرت ثلاثة أيام متتالية. ويؤدي نزول الدولار إلى انخفاض تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ووجد الذهب دعما أيضا في ارتفاع أسعار النفط التي زادت بفعل توقعات ترجح بقاء سعر خام برنت في العقود الآجلة فوق 60 دولارا للبرميل بقية العام.