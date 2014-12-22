الصين تبدي استعدادها لمساعدة روسيا بعد هبوط الروبل

نقل عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله في صحيفة حكومية اليوم الاثنين إن الصين مستعدة لمساعدة روسيا إذا احتاجت ذلك، ولكنها تعتقد أن موسكو لديها القدرة على التغلب على مشكلاتها الاقتصادية الحالية .

وهبط الروبل نحو 45 في المئة أمام الدولار هذا العام، مواجهاً هبوطاً كبيراً بشكل خاص في بداية الأسبوع الماضي. وامتنع الرئيس فلاديمير بوتين عن وصف ذلك بأنها أزمة وقال إن العملة ستعاود الارتفاع في نهاية الأمر.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية عن وانغ قوله للصحافيين في مطلع الأسبوع إن روسيا تملك أيضا "الحكمة" للخروج من هذه الصعوبات.

وأردف قائلاً "إذا احتاج الجانب الروسي سنقدم المساعدات اللازمة في نطاق إمكانياتنا"، مشيرا إلى إن كلا البلدين يساعد الآخر باستمرار.

واقترح وزير التجارة الصيني الذي تحدث أيضاً في مطلع الأسبوع عن زيادة استخدام العملة الصينية في تسوية التجارة مع روسيا في مواجهة هبوط الروبل لضمان تجارة آمنة وموثوق بها.