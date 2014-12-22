برنت ينزل صوب 61 دولارا بفعل توقعات الامدادات

نزلت أسعار النفط صوب61 دولارا للبرميل اليوم الإثنين وتخلى عن مكاسبه في وقت سابق اليوم. وفي الجلسة السابقة صعد مزيج برنت الخام أكثر من دولار ليسجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 62.61 دولار للبرميل، ثم تخلي عن مكاسبه.

وبينما يتوقع المحللون أن تظل الأسعار فوق 60 دولارا حتى نهاية العام فإنهم يستبعدون في الوقت نفسه حدوث مزيد من القفزات الكبيرة في سعر الخام.

وقال بنك مورجان ستانلي في تقرير اليوم الاثنين "من المرجح أن يكون أي اتجاه صعودي محدودا وقصير الأجل". ثمة الكثير من العوامل المعاكسة التي يجب التعامل معها."

وكتبت مؤسسة ايه.ان.زد في تقرير اليوم "من المرجح أن يستمر الضغط على أسعار النفط في النصف الأول من عام 2015 بسبب الفائض في المعروض في السوق في حين يتعافى الطلب بصعوبة في آسيا."

وكان الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري قد ذكر أمس "أنه يأمل أن يتعافى سعر النفط بنهاية النصف الثاني من 2015".

وقال "لا يمكننا رؤية السوق في الوقت الحالي... علينا أن ننتظر لنهاية النصف الثاني من 2015 لنرى كيف ستتفاعل السوق مع تلك الأسعار المنخفضة.

الصين تخفض الواردات من إيران

على صعيد متصل ذكرت "رويترز" أن بيانات جمركية أظهرت اليوم الاثنين أن واردات الصين من النفط الإيراني نزلت 2.6 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 2.13 مليون طن ما يعادل 517 ألفا 560 برميلا يومياً.

وعلى أساس يومي ارتفعت واردات نوفمبر 53 بالمئة من 338 ألفا و635 برميلا يومياً في أكتوبر، وزادت الواردات في 11 شهرا بواقع 29.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 544 ألفا و90 برميلا يومياً.