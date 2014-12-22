"التأمينات الاجتماعية" تستثمر 54 مليار ريال في 2014

بلغت الاستثمارات الداخلية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية لعام 2014 أكثر من 54 مليار ريال، موزعة على نحو 68 شركة في 6 قطاعات مختلفة هي القطاع البنكي والصناعي وقطاع التجزئة والعقار وقطاع الاتصالات وقطاع الإسمنت وقطاع التأمين.

وأوضح تقرير حديث للتأمينات الاجتماعية أن نصيب القطاع البنكي يستحوذ على 35.9%، وبمبلغ يقدر بـ19 ملياراً و510 ملايين و407 آلاف و675.91 ريال موزعة على 10 بنوك وبعدد أسهم يبلغ 840 مليونا و649 ألفا و871 سهماً تعكس قيمة سوقية تصل إلى 41 مليارا و708 ملايين و376 ألفاً و396.25 ريال، وفقا لما نشرته صحيفة "المدينة".

وبحسب التقرير فقد بلغت نسبة الاستثمارات في القطاع الصناعي35.1% بمبلغ قدره 19 مليارا و97 مليونا و699 ألفا و719.6 ريال تتوزع على 14 شركة صناعية، وبعدد أسهم يصل إلى 673 مليونا و801 ألف و19 سهما، وتساوي قيمة سويقية تقدر بـ42 ملياراً و960 مليوناً و751 ألفاً و748.20 ريال.

أما قطاع الإسمنت فقد أشار التقرير إلى أن نصيبه في استثمارات المؤسسة يصل إلى 6.5% وبقيمة تقدر3 مليارات 509 ملايين و474 ألفاً و612.37 ريال موزعة على 6 شركات إسمنت وبعدد أسهم يصل إلى 91 مليوناً و318 ألفاً و58 سهماً وبقيمة سوقية تقدر بـ8 مليارات و424 مليوناً و752 ألفاً و748 ريالاً.

كما بلغت نسبة قطاع الاتصالات 12.9% موزعة على شركتين وبقيمة تقدر بـ7 مليارات و31 مليوناً و838 ألفاً و601.49 ريال مقسمة على عدد أسهم يصل إلى 231 مليونا و318 ألفا، و58 سهما وبقيمة سوقية تبلغ قيمته 14 ملياراً 525 مليوناً و546 ألفاً و386 ريالاً.

واحتل قطاع التجزئة والعقار 8.7% من القيمة الإجمالية لاستثمارات التأمينات الاجتماعية حسب بيانات التقرير الذي أشار إلى أن حجم المال المستثمر في التجزئة والعقار بلغ 4 مليارات و754 مليونا و333 ألفاً و775.03 ريالات في حين تبلغ القيمة السوقية لهذا الاستثمار 6 مليارات، و373 مليونا و604 آلاف و626.49 ريال محققة نسبة زيادة بلغت 50%. كما يبلغ نسبة قطاع التأمين 9% وبمبلغ قدره 493.420.178.32 مليون ريال موزعة على عدد 22.839.445 سهما وبقيمة سوقية تصل إلى 489.435.167.32 مليون ريال.

وبحسب التقرير فإن المتابع يلاحظ ارتفاع القيمة السوقية لاستثمارات المؤسسة بنسبة 111%، حيث بلغت 114 مليارا و482 مليونا و430 ألفا و882.76 ريال في الوقت الذي يبلغ فيه المبلغ المستثمر 54 مليار ريال.